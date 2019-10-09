Минюст России: у ФБК есть источники финансирования в США и Испании

Министерство юстиции России объяснило включение основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр так называемых "иностранных агентов".

В ходе проверки ведомство выявило транши из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Владимира Титова – исполняющего обязанности главы департамента по делам некоммерческих организаций.

Также Титов заявил, что ФБК якобы осуществлял "попытки влияния на госорганы РФ" и организовывал "митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа".

О том, что ФБК включён в реестр Минюста, стало известно в среду в первой половине дня. Директор фонда Иван Жданов заявил, что ведомство не объяснило своё решение.

Жданов также подчеркнул, что фонд финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Директор ФБК пообещал, что организация продолжит свою работу несмотря на действия министерства.