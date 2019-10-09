Фонд борьбы с коррупцией пополнил список "иностранных агентов"

Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список "иностранных агентов". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства юстиции. Факт соответствия ФБК признакам "иностранного агента" установило Главное управление Минюста.

Согласно закону, "иностранными агентами" признаются некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа.

Директор ФБК Иван Жданов написал в твиттере, что фонд финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал.

В начале августа Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании денег. По версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники фонда получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте и для их легализации внесли средства через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, после чего деньги были зачислены на текущие счета фонда. Суды заблокировали более ста банковских счетов физических и юридических лиц, в том числе счёт фонда и штабов Навального. В ФБЕ говорят, что речь идет о пожертвованиях сторонников.

В начале сентября в рамках расследования дела по всей России прошли масштабные обыски. Полиция пришла к соратникам Навального почти в 30 городах. В ФБК уверены, что власти России пытаются заблокировать работу фонда и сделать невозможными его расследования коррупции среди чиновников и представителей власти.