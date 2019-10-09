Путин уволил Сергея Глазьева с должности советника

Президент России Владимир Путин уволил Сергея Глазьева с должности своего советника. Указ об этом, датированный 7 октября, опубликован на сайте Кремля в среду.

1 октября сообщалось, что Глазьев назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. О том, что он поменяет место работы, в августе со ссылкой на источники сообщало агентство ТАСС.

Сергей Глазьев – советник президента с 2012 года. Академик РАН был в команде экономистов, готовивших в начале 1990-х годов шоковую терапию российской экономики, занимал должность министра внешних экономических связей России в первом правительстве Черномырдина, но отказался от либеральных идей, став сторонником масштабных трат государства. Он был одним из создателей националистической партии "Родина". Особую известность он, однако, получил в связи со своей позицией по украинскому вопросу и активной ролью в подготовке аннексии Крыма Россией, а также осуществлении так называемого проекта "Новороссия" - организации пророссийских волнений на юго-востоке Украины в 2014 году. За это он был включён в санкционные списки США и ЕС.