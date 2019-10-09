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Государственные медиа РФ и КНДР будут бороться с фейковыми новостями

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Российское агентство ТАСС и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подписали во вторник в Пхеньяне новое соглашение о сотрудничестве. Приоритетом для двух государственных агентств названо противодействие дезинформации.

"В информационной сфере мы всё чаще наблюдаем искажение данных, и нам следует бороться с распространением подобных фальсификаций", – подчеркнул гендиректор ЦТАК Ким Чан Гван.

Ранее директор департамента информации МИД Северной Кореи заявлял, что российские государственные СМИ "правдиво и объективно освещают принципиальные позиции руководства КНДР в продолжающемся конфликте между Вашингтоном и Пхеньяном".

/**/ /**/ /**/ Представитель Северной Кореи на переговорах, посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль (в центре). Стокгольм, 5 октября 2019
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Делегация руководителей российских СМИ прибыла в Пхеньян в понедельник, 7 октября. В её составе глава Роспечати Михаил Сеславинский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и представители ТАСС Сергей Михайлов, Михаил Гусман и Марат Абулхатин.

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