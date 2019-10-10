Власти Ирана освободили журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана освободили задержанную на прошлой неделе в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Она уже вернулась в Москву - сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Иране.

В сообщении не говорится, сняли ли с Юзик в Иране обвинения и были ли оно вообще официально предъявлены.

Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В министерстве иностранных дел Ирана 4 октября уточнили, что Юзик задержали для "дачи ряда объяснений", и обещали в скором времени её освободить.​ Представители иранских властей также говорили, что поводом для задержания стали проблемы с визой.

При этом сама журналистка сообщила по телефону родственникам, что при задержании ей сказали, что обвиняют в шпионаже в пользу Израиля.

Освободить Юзик требовала организация "Репортёры без границ".

Юзик – автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" – о трагедии в Беслане.