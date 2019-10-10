Директор ФБК назвал провокацией перевод на счёт фонда из Испании

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов считает провокацией денежный перевод из Испании, который стал основанием для включения организации в список "иностранных агентов". ФБК практически не получает платежи от юридических лиц, тем более из-за границы и на заблокированные счета, рассказал Жданов в эфире телеканала "Дождь".

По его словам, в ФБК нашли платёж на 140 тысяч рублей от какой-то испанской компании. Он был сделан на заблокированный счёт, поэтому отследить его было сложно, а вернуть – невозможно. Счета фонда были заблокированы в августе. Жданов отметил, что переводы ФБК возможны только в рублях. "Тут они придумали хитрую схему, иностранная организация с рублевым счетом. Если бы это был валютный счёт, у них бы ничего не получилось", - объяснил Жданов.



Он отрицает поступление каких-либо средств из США. Минюст утверждал, что ФБК переводила деньги компания Star-Doors.сom из Флориды.



Вчера Министерство юстиции России внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в список "иностранных агентов". В ведомстве заявили, что в ходе проверки выявили транши, поступившие на счета ФБК из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. В Минюсте считают, что Фонд борьбы с коррупцией осуществлял "попытки влияния на госорганы РФ" и организовывал "митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа".

Согласно закону, "иностранными агентами" признаются некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа.

Директор ФБК Иван Жданов заявил,что организация продолжит свою деятельность и будет и дальше заниматься расследованиями. Решение Минюста о включении ФБКв реестр "иностранных агентов" будет обжаловано в суде.