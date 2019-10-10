Глава онкоцентра имени Блохина сообщил о сокращениях сотрудников

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина будут сокращены из-за финансовых проблем в учреждении. Об этом в интервью "Известиям" заявил директор онкоцентра Иван Стилиди.

"Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками", - сказал Стилиди. По согласию сотрудника возможен перевод на полставки, добавил он. По его словам, сокращения связаны с трудной финансовой ситуацией в онкоцентре. Какие институты они затронут, директор не уточнил. При этом он отметил, что не планирует увольнять ни врачей, ни медсестёр.

Стилиди сообщил, что обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой поддержать центр в сложный период ради сохранения фонда оплаты труда.

Что касается конфликта в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра, там, по словам Стилиди, заявления об увольнении написали восемь врачей. Первые четыре заявления Стилиди подписал сразу, по остальным, где говорилось о давлении со стороны администрации, началась проверка. В одном случае факт давления не подтвердился, сообщил он.

Ранее о своём увольнении заявили 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина. Они обвинили новое руководство института в том, что оно продвигает по службе "своих людей", чем ставит под угрозу жизни детей.

Как рассказали врачи, зарплаты сотрудников, лояльных новому руководству, в несколько раз превышают зарплаты тех, кто не согласен с проводимой им политикой. Таким образом, считают медики, из института выдавливают неугодных, среди которых – лучшие в стране специалисты.

Руководство Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина и Минздрав не поддержали медиков.