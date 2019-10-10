В Крыму задержали проукраинского активиста

В аннексированном Россией Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом сообщает сайт Крым.Реалии.

По информации родственников, 9 октября вечером в дом Приходько пришли сотрудники ФСБ. Они не объяснили причин задержания и увезли активиста в неизвестном направлении. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В начале года сотрудники ФСБ России провели в доме Приходько обыск. У активиста изъяли украинскую символику, красно-чёрные флаги, портрет Степана Бандеры и технику. После этого Приходько допросили о связях с Украиной.

Международные организации неоднократно заявляли о нарушении прав человека в Крыму после его аннексии Россией. По данным ООН с начала 2017 по середину 2018 года на полуострове зафиксировано более 80 нарушений.