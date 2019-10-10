Сенаторы разрабатывают санкции против Турции из-за операции в Сирии

В Соединённых Штатах группа сенаторов выступила за введение жёстких санкций против Турции в связи с военной операцией на севере Сирии против курдских формирований – союзников США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Республиканский сенатор Линдси Грэм и его коллега-демократ Крис Ван Холлен обнародовали концепцию ограничительных мер против Турции.

Они предлагают ввести санкции против активов высокопоставленных официальных лиц, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также наказать Турцию за покупку российских противоракетных комплексов С-400 и ужесточить визовые ограничения. Предлагается также вводить "вторичные санкции" против тех, кто заключает военные сделки с Турцией, военную же помощь Турции со стороны США предлагается остановить.

Сенаторы раскритиковали решение президента Дональда Трампа вывести американских военных с севера Сирии и не препятствовать активно турецкой операции против курдов. Сенатор Грэм – политический союзник Трампа – назвал решение президента США "самой большой ошибкой" его президентства. Политические противники Трампа прямо обвиняют его в "предательстве" курдов.

Трамп в среду защищал принятое им решение. Он назвал "самой большой ошибкой" США их вмешательство в вооружённые конфликты на Ближнем Востоке и сказал, что стремится вывести американские войска оттуда. Трамп также процитировал колонку консервативного публициста, в которой говорилось о том, что сирийские курды не помогали США в войнах прошлого, в частности во Второй мировой войне.

Турция и её союзники – вооружённые отряды сирийской оппозиции – начали операцию на северо-востоке Сирии в среду. Целью операции президент Реджеп Эрдоган назвал создание у границы с Турцией зоны безопасности. Турция считает курдские вооружённые формирования в Сирии террористическими. После авиаударов и артобстрелов вечером в среду началась наземная операция. После начала турецкой военной операции на севере Сирии погибли до восьми мирных жителей. Об этом сообщают мировые информагентства.

Ряд стран ЕС и Персидского залива осудили действия Турции. Их обсудит в четверг Совет Безопасности ООН.