В Кузбассе прекратили второе дело активиста о неуважении к Путину

Полиция Кемеровской области прекратила производство по административному делу об оскорблении власти в отношении инвалида из города Осинники Ильи Путевского. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сам активист.

По словам юристов, в МВД не смогли установить, что идея Путевского подарить на день рождения "одиночную камеру пожизненно" была высказана именно в адрес российского президента, а не какого-то другого Путина, так как в публикации не были использованы слова "президент" или "Российская Федерация". Сам Путевский уверен, что дело прекратили из-за общественной огласки и возмущения пользователей сети. "И благодаря адвокатам правозащитной "Агоры"! Вообще Путин наёмный работник и не относится к государственным символам!", - заявил активист.

Третье дело о неуважении к власти на Путевского завели за пост с идеей подарка для Владимира Путина. В публикации на своей странице в соцсети "Одноклассники" активист пожелал "дорогому сказочнику" оказаться в тюрьме в одиночной камере пожизненно. Пост был удален, но скриншот публикации есть в распоряжении редакции. Делом Путевского занимался адвокат правозащитной организации "Агора".

Месяц назад было прекращено повторное административное дело о неуважении к власти в отношении инвалида Ильи Путевского . Оно было заведено из-за того, что в публикации в соцсети активист сравнил партию "Единая Россия" с "конченой крысиной чумой", а также разместил фразу "Путинская система - это организованная преступная группировка! Путин не президент!" в одном из постов в социальной сети "ВКонтакте".



В сентябре на Путевского завели уголовное дело об оскорблении судьи. Он якобы показал судье Ксении Раймер средний палец, когда ехал на велосипеде. Путевский категорически отрицает оскорбительный жест. Перед этим судья Раймер оштрафовала Путевского на 30 тысяч рублей по статье о неуважении власти. Его обвинили в репосте во "ВКонтакте" видеоролика о разгоне акции протеста "Он нам не царь" и комментарии о президенте Владимире Путине.

С марта 2019 в России действует закон об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и государственных символов в интернете. За оскорбление власти и госсимволов граждане наказываются штрафом до 100 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток. При повторном нарушении штраф может быть увеличен до 200 тысяч рублей.