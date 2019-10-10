Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Юлия Юзик рассказала подробности допроса иранскими следователями

Юлия Юзик

Смотреть комментарии

Российская журналистка Юлия Юзик, освобождённая из иранской тюрьмы, рассказала подробности допроса. По её словам, иранские следователи предъявили ей обвинение в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Поводом для этого, в частности, могли послужить контакты, комментарии и переписки в фейсбуке с людьми, живущими в Израиле, рассказала Юзик изданию "МБХ медиа".

"Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как „еврей“" – добавила журналистка. Она также рассказала, что накануне ей предъявили некие "новые факты", которые могли бы усугубить ситуацию.

Юлия Юзик подтвердила слова своей матери о том, что в тюрьме, где журналистка провела неделю, был только бетонный пол, на который кинули несколько одеял. Юзик рассказала, что ей было очень страшно и она уже не думала, что когда-то увидит родных. По словам журналистки, адвоката у неё не было, а российский дипломатический представитель не приходил к ней в течение всей недели.

Журналистка в интервью "МБХ медиа" ещё раз поблагодарила всех, кто призывал власти Ирана её освободить и участвовал в пикетах в её поддержку.

  • Сегодня стало известно, что Юлия Юзик на свободе и уже вернулась в Москву. В сообщении агентства "РИА Новости" не говорилось, сняли ли с журналистки в Иране обвинения и были ли они вообще официально предъявлены.
  • Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у неё отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В министерстве иностранных дел Ирана 4 октября уточнили, что Юзик задержали для "дачи ряда объяснений", и обещали в скором времени её освободить.​
  • Представители иранских властей также говорили, что поводом для задержания стали проблемы с визой.​ При этом сама журналистка сообщила по телефону родственникам, что при задержании ей сказали, что обвиняют в шпионаже в пользу Израиля.
  • Юзик – автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" – о трагедии в Беслане.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG