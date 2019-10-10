Юлия Юзик рассказала подробности допроса иранскими следователями

Российская журналистка Юлия Юзик, освобождённая из иранской тюрьмы, рассказала подробности допроса. По её словам, иранские следователи предъявили ей обвинение в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Поводом для этого, в частности, могли послужить контакты, комментарии и переписки в фейсбуке с людьми, живущими в Израиле, рассказала Юзик изданию "МБХ медиа".

"Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как „еврей“" – добавила журналистка. Она также рассказала, что накануне ей предъявили некие "новые факты", которые могли бы усугубить ситуацию.

Юлия Юзик подтвердила слова своей матери о том, что в тюрьме, где журналистка провела неделю, был только бетонный пол, на который кинули несколько одеял. Юзик рассказала, что ей было очень страшно и она уже не думала, что когда-то увидит родных. По словам журналистки, адвоката у неё не было, а российский дипломатический представитель не приходил к ней в течение всей недели.

Журналистка в интервью "МБХ медиа" ещё раз поблагодарила всех, кто призывал власти Ирана её освободить и участвовал в пикетах в её поддержку.