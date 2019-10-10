Юлия Юзик рассказала подробности допроса иранскими следователями

Российская журналистка Юлия Юзик, освобождённая из иранской тюрьмы, рассказала подробности допроса. По её словам, иранские следователи предъявили ей обвинение в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Поводом для этого, в частности, могли послужить контакты, комментарии и переписки в фейсбуке с людьми, живущими в Израиле, рассказала Юзик изданию "МБХ медиа".
"Они в Иране считают меня еврейкой. Сказали, что моя фамилия на фарси звучит как „еврей“" – добавила журналистка. Она также рассказала, что накануне ей предъявили некие "новые факты", которые могли бы усугубить ситуацию.
Юлия Юзик подтвердила слова своей матери о том, что в тюрьме, где журналистка провела неделю, был только бетонный пол, на который кинули несколько одеял. Юзик рассказала, что ей было очень страшно и она уже не думала, что когда-то увидит родных. По словам журналистки, адвоката у неё не было, а российский дипломатический представитель не приходил к ней в течение всей недели.
Журналистка в интервью "МБХ медиа" ещё раз поблагодарила всех, кто призывал власти Ирана её освободить и участвовал в пикетах в её поддержку.
- Сегодня стало известно, что Юлия Юзик на свободе и уже вернулась в Москву. В сообщении агентства "РИА Новости" не говорилось, сняли ли с журналистки в Иране обвинения и были ли они вообще официально предъявлены.
- Юлию Юзик задержали в начале октября в Тегеране. Журналистка приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у неё отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В министерстве иностранных дел Ирана 4 октября уточнили, что Юзик задержали для "дачи ряда объяснений", и обещали в скором времени её освободить.
- Представители иранских властей также говорили, что поводом для задержания стали проблемы с визой. При этом сама журналистка сообщила по телефону родственникам, что при задержании ей сказали, что обвиняют в шпионаже в пользу Израиля.
- Юзик – автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" – о трагедии в Беслане.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.