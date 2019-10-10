"Я должен был оговорить сначала себя"

В конце сентября 75-летнего российского учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде. В московском СИЗО он провел год и два месяца. Кудрявцев страдал тяжелой формой диабета, перенес инфаркт. В августе его состояние резко ухудшилось, был диагностирован рак легких 4-й стадии. Сейчас Виктор Кудрявцев собирается пройти курс химиотерапии. Ученого подозревают в передаче секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. Он работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Свою вину Виктор Кудрявцев не признает. Защита утверждает, что ЦНИИмаш официально сотрудничал с иностранным институтом, программа сотрудничества была согласована на уровне правительства России, а все работы по ней были открытыми.