В Иране впервые с 1981 года на футбольный матч пустили женщин. Им официально разрешили купить билеты и придти на отборочный матч чемпионата мира между сборными Ирана и Камбоджи. Игра проходила на стадионе в Тегеране и закончилась со счётом 14:0 в пользу иранцев.

Правозащитники неоднозначно оценили ситуацию. Так, например, организация Human Rights Watch считает, что билеты на матч позволили купить не "простым женщинам", а только тем из них, кто приближен к власти – несмотря на то, что стадион "Азади" вмещает 78 тысяч зрителей, женщинам выделили только 3,5 тысячи билетов. Правозащитная организация Amnesty International назвала ситуацию "циничным рекламным трюком", пишет Би-Би-Си.

Женщинам в Иране запретили посещать футбольные матчи с участием мужских команд после Исламской революции 1979 года. В последние годы негласный запрет также распространили на баскетбол и волейбол. Чтобы по пасть на игры, женщины зачастую переодевались в мужскую одежду, но их задерживали и наказывали за это.

Давление на Иран с требованием разрешить женщинам посещать спортивные мероприятия усилилось осенью этого года. Тогда когда 29-летняя иранская болельщица Сахар Ходайари покончила с собой. За попытку посетить матч её грозило лишение свободы. В знак протеста девушка подожгла себя перед зданием суда и через несколько дней умерла в больнице.