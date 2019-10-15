Зеленский и новый Майдан. Эфир в 20:30

Действия украинской власти на треке урегулирования ситуации в Донбассе привели к первым серьезным протестам. Что дальше? Об этом Виталий Портников расспрашивает военного эксперта Алексея Арестовича и журналиста Виктора Трегубова. Эфир в 20:30.