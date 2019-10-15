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Дороги к свободе

Зеленский и новый Майдан. Эфир в 20:30

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Военный эксперт Алексей Арестович и журналист Виктор Трегубов: к чему приведут протесты в Украине?

Действия украинской власти на треке урегулирования ситуации в Донбассе привели к первым серьезным протестам. Что дальше? Об этом Виталий Портников расспрашивает военного эксперта Алексея Арестовича и журналиста Виктора Трегубова. Эфир в 20:30.

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