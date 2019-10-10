Фонд "Общественный вердикт" оштрафовали по закону об "иноагентах"

Суд в Москве в четверг оштрафовал на 400 тысяч рублей фонд "Общественный вердикт" и на 250 тысяч рублей его директора Наталью Таубину. Их признали виновными в нарушении закона об "иностранных агентах". Об этом сообщается в телеграм-канале фонда.

Штрафы связаны со статьями о пытках заключённых в Ярославской колонии. На материалах не стояло подписи о том, что фонд включён в список "иностранных агентов".

Ранее в четверг суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей движение "За права человека" за нарушение закона об "иностранных агентах".

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".