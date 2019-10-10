Суд оштрафовал движение "За права человека" на 300 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей движение "За права человека" за нарушение закона об "иностранных агентах". Это второй штраф за последние две недели, сообщает "МБХ медиа".

Организацию оштрафовали за репост на сайте вологодского отделения "За права человека" с другого сайта о том, что лидер движения Лев Пономарёв посетил стройку мусорного полигона на станции Шиес. В записи якобы не было указано, что движение признано "иностранным агентом". Юрист организации указала на то, что вологодского отделения "За права человека" официально нет, потому что Минюст отказался его регистрировать. В Роскомнадзоре заявили, что региональным филиалам НКО регистрация не обязательна.

Суд также оштрафовал Пономарёва на 100 тысяч по закону об "иноагентах". Это его пятый штраф за последние два месяца.

Ранее Мещанский суд Москвы оштрафовал движение "В защиту прав заключенных" на 300 тысяч рублей, а лидера организации Льва Пономарёва на 100 тысяч рублей по обвинению в нарушении закона об иностранных агентах. Правозащитника оштрафовали за пост в фейсбуке и неупоминание об иноагенте.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

На сегодняшний день в реестр иностранных агентов внесены более 150 некоммерческих организаций и СМИ, среди них – ассоциация "Голос", движение "За права человека", правозащитный центр "Мемориал", Комитет против пыток, Радио Свобода, телеканал "Настоящее Время", "Голос Америки".