Газета The Wall Street Journal сообщила об аресте в США двух бизнесменов, которые якобы помогали Рудольфу Джулиани, личному адвокату президента Дональда Трампа в расследовании против бывшего вице-президента страны Джо Байдена. По данным издания, арестованные – это уроженцы СССР Лев Парнас и Игорь Фруман. Они предстанут перед Федеральным судом штата Вирджиния по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании. Как утверждается, речь идёт о кампании Трампа. Парнас и Фруман весной прошлого года якобы пожертвовали на неё 325 тысяч долларов.

Агентство Associated Press ранее писало, что несколько связанных с Трампом и Джулиани бизнесменов пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз", чтобы затем подключить к выгодным сделкам с ней компании союзников Трампа. Источники агентства утверждают, что в этой схеме могли были задействованы Парнас, Фруман, а также американский нефтяной магнат Гарри Сарджант III. Парнас и Фруман якобы также помогали Джулиани в лоббировании на Украине проведения расследования против Джо Байдена и его сына Хантера.

Джо Байден – возможный конкурент Трампа на президентских выборах в США в следующем году. Демократы обвиняют Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью преследования своего политического конкурента. Президент США якобы просил украинского лидера возобновить уголовное дело против Байдена во время телефонного разговора. Эта информация стала причиной для начала процедуры импичмента Трампа. Сам он отвергает обвинения. Владимир Зеленский также заявляет, что никакого давления президент США на него не оказывал.