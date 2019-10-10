Россия в ближайшее время вернёт украинские корабли, захваченные у берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года. Об этом в интервью Украинской службе Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он отметил, что Киев не признаёт за Россией выполнение требований Международного трибунала ООН по морскому праву, поскольку корабли будут возвращены не в установленный срок, как и украинские моряки, которые были выданы только через несколько месяцев после решения суда.

Пограничники ФСБ России осенью прошлого года захватили у берегов аннексированного Крыма три корабля военно-морских сил Украины. Вместе с ними были захвачены 24 украинских моряка. Россия обвинила их в нарушении своих границ. 7 сентября 2019 года моряков отправили в Киев в рамках масштабного обмена между Украиной и Россией по формуле "35 на 35". В Москву в ответ выдали, в частности, главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского и участника вооружённых формирований на востоке Украины Владимира Цемаха, который проходит свидетелем по делу о сбитом "Боинге" "Малайзийских авиалиний".