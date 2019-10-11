На иранском нефтяном танкере в Красном море произошёл взрыв

На иранском нефтяном танкере, находившемся в Красном море у берегов Саудовской Аравии, произошёл взрыв. Об этом сообщает Associated Press. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.

Иранское агентство ISNA пишет, что взрыв мог быть терактом, но эта информация пока не подтверждена. По информации телеканала PressTV , по судну были выпущены две ракеты.

Танкер принадлежит национальной нефтяной компании Ирана. После взрыва нефть разлилась в море.

Associated Press отмечает, что сообщения о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива в последние месяцы. Тегеран это отрицает.

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были обстреляны с помощью беспилотников. Ответственность за атаку взяли на себя связанные с Ираном йеменские повстанцы-хуситы. Однако США возложили вину именно на Тегеран. Иранские власти обвинения отрицают и в случае применения военной силы обещали ответ.

Власти Саудовской Аравии заявили, что готовы принять любые меры после обстрела нефтяных объектов. Иран заявил, что не позволит никому нарушать свои государственные границы.