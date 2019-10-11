Адвокат Голунова просит передать в ФСБ дело о задержании журналиста

Адвокат специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова Сергей Бадамшин обратился к генеральному прокурору России с просьбой передать материалы проверкив отношении полицейских, задержавших журналиста в ФСБ. Как сообщил Бадамшин ТАСС, он обратился в Генеральную прокуратуру "из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия". В обращении к Юрию Чайке адвокат заявил о бездействии сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

В середине июня в ходе допроса в качестве свидетеля Голуноврассказал о необоснованном применении полицейскими спецсредств, об избиении, а также о том, что те подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру, отмечает Бадамшин. Однако спустя несколько месяцев следствие не предприняло никаких действий по расследованию информации.

Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, они и их начальство уволены.

В сентябре трое уволенных после дела Голунова полицейских — Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев — через суд потребовали восстановления на службе. Феофанову суд отказал.