Пристайко: Зеленский пытается не дать превратить Донбасс в Приднестровье

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не способен обеспечить разведение сил сторон конфликта в Донбассе.

Выступая в Ашхабаде на саммите СНГ, Путин возложил ответственность за срыв разведения сторон в районах населённых пунктов Золотое и Петровское на украинские "националистические вооружённые формирования", которые этому препятствуют.

Путин не сказал, помешает ли отсутствие разведения в Золотом и Петровском проведению саммита в "нормандском формате", однако его помощник Юрий Ушаков накануне дал понять, что Россия настаивает на выполнении этого условия.

Группы украинских националистов действительно утверждали, что помешают возможному разведению сил в Донбассе. При этом украинские военные в качестве причины отказа отводить войска называют продолжающиеся обстрелы со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. В так называемых "ДНР" и "ЛНР" обстрелы отрицают и говорят о своей готовности отвести вооружённые формирования.

Зеленский накануне комментировал ситуацию с разведением сторон во время телемарафона с журналистами. Он осудил политические силы, которые, по его словам, запугивают местных жителей, и заявил, что ситуация с безопасностью после отвода войск не станет хуже.

По словам Зеленского, он надеется на встречу в "нормандском формате" в скором будущем, поскольку только на такой встрече могут быть сделаны решительные шаги к миру в Донбассе. При этом президент Украины в пятницу снова подчеркнул, что не пойдёт ни на какую "капитуляцию" и будет настаивать, в частности, на контроле над границей с Россией перед проведением выборов в Донецкой и Луганской областях.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе Радио Свобода сказал, что усилия Зеленского по активизации переговоров о мире - последняя попытка не допустить "приднестровского сценария" в Донбассе.

В последние недели в адрес Зеленского звучит критика со стороны оппозиции и активистов, которые обвиняют президента в готовности к уступкам России.