Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. Она длилась рекордные 14 часов и получила название "пресс-марафон". Встреча главы государства с представителями СМИ проходила в здании киевского фуд маркета. Вопросы Зеленскому задали десятки журналистов. Большая часть из них касалась скандала вокруг телефонного разговора украинского лидера с президентом США и ситуации в Донбассе.

Отвечая на вопросы о скандале из-за разговора с Дональдом Трампом, Зеленский заявил, что не хочет, чтобы Украина оказалась втянутой во внутреннюю политику Соединённых Штатов. Он также вновь сказал, что Трамп не оказывал на него давление, и что в расследовании дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Украина будет действовать строго в соответствии с законом и только по запросу американской прокуратуры.

Ещё одной темой разговора Зеленского с журналистами стала ситуация в Донбассе, а именно – так называемая "формула Штайнмайера", подписанная на переговорах в Минске. Документ, предусматривающий введение особого статуса для территорий самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР", вызвал массовые протесты на Украине. Зеленский заявил, что он не боится "нового Майдана", и что особый статус для "ДНР" и "ЛНР" не будет введен, пока не подписан соответствующий закон. По словам Зеленского, этот вопрос будет решаться после саммита в "нормандском формате", проведение которого зависит от разведения сил на востоке Украины. Зеленский возложил ответственность за это на сепаратистов. При этом он добавил, что хочет вернуть к обсуждению в "нормандском формате" вопрос Крыма. Украинский лидер напомнил, что "всё началось" именно с аннексии полуострова в 2014 году.

Сегодня же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что это якобы Украина срывает сроки отвода войск. Ушаков также обвинил Киев в попытках саботировать "формулу Штайнмайера" и заявил, что без конкретных результатов по реализации Минских соглашений саммит "нормандской четверки" не нужен.