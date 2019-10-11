Адвоката Беньяша оштрафовали по делу о насилии к полицейским

Суд в Краснодаре признал адвоката Михаила Беньяша виновным в применении насилия к полицейским и приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает "Медиазона".

Адвокат отрицает свою вину и утверждает, что сам был избит полицией.

Михаил Беньяша задержали 9 сентября 2018 года на акции против повышения пенсионного возраста, которую проводили сторонники Алексея Навального. Тогда суд назначил адвокату 14 суток ареста по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. Беньяш утверждает, что полицейские избили его при задержании. Позднее в отношении адвоката возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти. По версии следователей, Беньяш укусил одного из полицейских за руку, а другого ударил локтем по лицу.

Ранее суд в Краснодаре назначил Беньяшу 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за арест после акции против пенсионной реформы.