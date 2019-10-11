В Москве задержаны участники пикета в поддержку ЛГБТ

В Москве в пятницу у представительства Чеченской республики задержаны 11 участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Пикет был посвящен международному дню каминг-аута. Среди задержанных было два провокатора, которых позже отпустили. Остальных активистов доставили в ОВД Мещанский. На них собираются составить протоколы по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
- В 2017 году "Новая газета" начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и убийствах геев в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров отверг все обвинения и заявил, что в Чечне гомосексуалов нет. Правозащитные организации, ООН, Евросоюз, США призвали власти России тщательно расследовать все сообщения об актах насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Министерство юстиции России после проверки заявило, что не обнаружило в Чечне ни геев, ни нарушений их прав. Уголовное дело возбуждено не было.
- По информации "Российской ЛГБТ-сети", последняя волна задержаний и пыток представителей ЛГБТ в Чечне началась в декабре 2018 года и продолжается до сих пор
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.