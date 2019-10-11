В Москве задержаны участники пикета в поддержку ЛГБТ

В Москве в пятницу у представительства Чеченской республики задержаны 11 участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Пикет был посвящен международному дню каминг-аута. Среди задержанных было два провокатора, которых позже отпустили. Остальных активистов доставили в ОВД Мещанский. На них собираются составить протоколы по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.