"Как хорошо жилось в ГУЛАГе"

Стенды о строительстве канала имени Москвы на Коломенской набережной в московском районе Нагатине были демонтированы после того, как неизвестные закрасили их, оставив надписи со словами "ложь", "переписали историю", "убийца народа", "кровавая власть", "рука едра". Активисты были возмущены тем, что вместо информации о трагедии Дмитлага власти разместили на стендах выдержки из советских газет 30-х годов. По словам фотографа и краеведа Андрея Дворникова, "заключённые у них жили в комфортабельных бараках, спали на белых простынях, а великий вождь товарищ Сталин, благодаря которому заключённые жили так хорошо, был вдохновителем всех побед и добрым другом. О том же, что на самом деле происходило тогда ничего не сказано".