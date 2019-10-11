Трамп назначил послом США в России Джона Салливана

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о назначении Джона Салливана чрезвычайным и полномочным послом США в Российской Федерации.

В настоящее время 59-летний Джон Салливан служит на посту заместителя государственного секретаря, находясь в этой должности с мая 2017 года. В апреле 2018 года он временно исполнял обязанности главы Государственного департамента.

В предыдущие годы Салливан был заместителем министра торговли США, занимал высокие посты в министерствах юстиции, обороны, торговли, работал советником генерального прокурора, министра обороны. Он консультировал президента США по юридическим и политическим вопросам.