NYT: прокуратура начала расследование против личного адвоката Трампа

В США прокуратура начала расследование в отношении Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.

По данным газеты, Джулиани подозревают в нарушении законов о лоббизме. Расследование связано с делом против помощников адвоката Трампа – бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана, арестованных в США на этой неделе по обвинению в нарушении финансирования избирательных кампаний.

Федеральные прокуроры также поверяют причастность Джулиани к отставке посла США на Украине Мэри Йованович. Они полагают, что адвокат Трампа пытался подорвать её влияние.

Сам Джулиани отрицает причастность к отставке Йованович, но признает, что вместе со своими помощниками и украинскими прокурорами собирал информацию о ней, а также о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне Хантере.

Преследование на Украине Байдена и его сына стало причиной начала процедуры импичмента Трампа. По данным Associated Press, Йованович сняли с поста именно из-за того, что она не выполнила просьбу Джулиани и не оказала давление на украинские власти, чтобы те возобновили расследование против Байдена. Вместо этого посол якобы настаивала на соблюдении дипломатического протокола и передаче всех просьб по официальным каналам.

Сама Йованович накануне выступила на закрытых слушаниях в Конгрессе по вопросу о возможном импичменте Трампа. По данным The Washington Post, бывший посол заявила, что её отставка была связана с давлением со стороны Трампа, которому пожаловался Джулиани.