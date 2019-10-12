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На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

Ан-72

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На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое граждан России. Это Владимир Садовничий и Виталий Шумков, заявили в российском посольстве.

Военно-транспортный Ан-72 потерпел крушение позавчера вечером по московскому времени. Всего, по данным агентства Reuters, на борту было 8 человек. Самолёт обеспечивал перевозки президента Конго Феликса Чисекеди. На борту могли находиться его охранники и водитель, а также четыре члена экипажа.

В мае Кремль подтвердил, что направит в Конго российских военных. В Министерстве иностранных дел тогда заявили, что россияне будут учить местных ремонтировать военную технику, оставшуюся там со времен СССР. СМИ сообщали, что в Конго присутствуют российские наёмники из "частной военной компании Вагнера", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом президента Владимира Путина.

/**/ /**/ /**/ Президенты России и Мозамбика Владимир Путин и Филипе Ньюси в Кремле. 22 августа 2019 года
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Кем были погибшие во время крушения Ан-72 россияне – гражданскими или военными, пока не известно.

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