Турция захватила город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии

Турецкая армия при поддержке отрядов сирийской оппозиции захватила город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Этот город является одним из ключевых населенных пунктов, который турецкая армия планировала захватить во время операции против курдских вооруженных формирований.

Перед началом наземной операции турецкая авиация нанесла удары по Рас-эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. Во время одного из обстрелов под удар попали позиции американских войск в регионе, утверждают в Пентагоне. Однако Турция отрицает, что вела огонь по военнослужащим США.

Сегодня четвертый день турецкой военной операции в Сирии. Анкара утверждает, что цель вторжения – установление 30-километровой зоны безопасности к югу от её сирийской границы. Там находятся курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими.

Страны Запада осудили действия Анкары. Курды – союзники США в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Вашингтон готовит санкции в отношении Турции. Президент страны Реджеп Эрдоган ранее заявил, что если эти санкции поддержит Евросоюз, он откроет границу и пустит в Европу около трёх миллионов сирийских беженцев.