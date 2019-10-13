По делу об импичменте Трампа задержан третий выходец из СССР

В США арестован третий выходец из Советского Союща, связанный с президентом Дональдом Трампом. Это бизнесмен из Сан-Франциско Андрей Кукушкин. Его обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, сообщает CBS.

Всего по делу проходят четыре человека. Это выходцы c Украины и Белоруссии Лев Парнас и Игорь Фруман, а также один уроженец США Дэвид Коррейя. Он находится в розыске. Прокуроры считают, что они поддерживали связь с неизвестным российским бизнесменом и перечисляли его деньги на разные избирательные кампании. Целью было добиться результата, который выгоден их бизнесу. Подозреваемые якобы жертвовали деньги Республиканской партии, а также перевели 325 тысяч долларов на избирательную кампанию Трампа. Это больше, чем разрешено по закону.

Парнаса и Фрумана считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани. Как утверждается, бизнесмены по заданию Джулиани добивались начала расследования деятельности на Украине бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Байдена-старшего называют одним из возможных соперников Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Если Парнаса и Фрумана признают виновными, то им грозит до 20 лет тюрьмы, выходцу с Украины Кукушкину и Коррейе – до пяти лет. Слушания по делу начнутся 17 октября в Нью-Йорке.

Джулиани оказался в центре скандала на фоне расследования по импичменту Трампа. В конце сентября расследование инициировали демократы в Палате представителей Конгресса. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белый дом опубликовал транскрипт разговора в конце сентября. Согласно документу, Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Трамп подозревает Байдена-младшего в коррупции во время работы на Украине. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить от Киева компромат на возможного соперника.

Трамп все обвинения в свой адрес отвергает. Зеленский утверждает, что президент США во время телефонного разговора не оказывал никакого давления.