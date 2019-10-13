США: взрыв у Северодвинска произошёл при попытке поднять "Буревестник"

Соединённые Штаты пришли к выводу, что взрыв на полигоне в Архангельской области, который привёл к выбросу радиации и гибели нескольких человек предположительно в результате радиационного поражения, произошёл во время операции по подъему со дна Белого моря ракеты "Буревестник" с ядерной ракетной установкой.

Это следует из текста выступления сотрудника Госдепартамента США в одном из комитетов ООН 10 октября.

"Взрыв... был результатом ядерной реакции, возникшей во время подъёма российской крылатой ракеты с ядерной установкой" - говорится в выступлении заместителя помощника госсекретаря США Томаса ди Нанно.

Таким образом, официально подтверждаются результаты расследования Радио Свобода, в котором ранее именно эта версия случившегося называлась наиболее вероятной.

"Ракета лежала на дне Белого моря после её неудачного испытания ранее в нынешнем году, неподалёку от крупного населённого пункта" - заявил Ди Нанно. Речь идёт о Северодвинске, рядом с которым расположен полигон Нёнокса.

Взрыв под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти признали факт взрыва, краткосрочного выброса радиации и гибели людей - пятерых сотрудников Росатома и двух военнослужащих. В официальных сообщениях говорилось, что он произошёл при испытании новой техники с "изотопным источником питания". О том, какая это техника, однако, официально не сообщалось. В различных расследованиях назывались разные версии - вплоть до взрыва самой ракеты "Буревестник". Радио Свобода, опираясь на открытые источники, удалось установить наиболее вероятную причину взрыва.

О ракете, впоследствии названной "Буревестник", говорил президент России Владимир Путин в послании в марте 2018 года, утверждая, что это не имеющее аналогов в мире оружие, которое способно фактически неограниченное время находиться в воздухе и менять траекторию полёта. Испытания этой ракеты засекречены. СМИ, ссылаясь на данные разведок, писали о нескольких неудачных испытаниях "Буревестника" в России, однако эти сообщения не подтверждены.