Хантер Байден выразил готовность уйти с постов в иностранных компаниях

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, намерен до конца октября покинуть совет директоров китайской компании, заявил адвокат Байдена-младшего. В заявлении говорится , что в случае избрания Джо Байдена президентом США, его сын не будет участвовать в работе управляющих органов компаний, принадлежащих иностранным лицам.



Нынешнее участие Байдена-младшего в работе иностранных компаний стало в последнее время источником беспокойства для Дональда Трампа. Так, в октябре, он призвал Китай расследовать роль Байдена-старшего в бизнесе Хантера Байдена.



Как отмечает Нью-Йорк Таймс, Байден-младший, участвуя в совете директоров одной из украинских энергетических компаний, зарабатывал в месяц 50 тысяч долларов. Политические противники Байдена-старшего утвреждали, что Джо Байден, тем временем, добивался от украинских властей увольнения прокурора, надзиравшего за расследованием деятельности владельца компании. Однако, позднее эти подозрения не подтвердились.



В недавнем интервью нескольким журналистам, президент Дональд Трамп выступил с призывом к Украине и Китаю расследовать участие Байдена-младшего в бизнесе предприятий, которыми владеют Украина и Китай. Это вызвало в американских медиа дискуссию по вопросу: может ли глава государства обращаться к иностранным правительствам с просьбой расследовать деятельность своих политических оппонентов или членов их семей.