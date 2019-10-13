В Польский Сейм прошли пять партий, явка рекордная - 61 процент

Пять политических партий проходят, по результатам экзит-поллов, в нижнюю палату парламента (Сейм Польши). Правящая партия "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского получила около 44 процентов голосов и, вероятно, сохранит большинство в парламенте.
"Гражданская коалиция", оппозиционная сила образованная "Гражданской платформой", "Зелёными", "Новочесна" и "Польской инициативой", получает 27 процентов голосов.
Возвращаются в польский парламент левые силы, которых не было четыре года. У них 12 процентов голосов.
Польская крестьянская партия и партия "Кукиз-15", образующие "Польскую коалицию", проходят в парламент с девятью с половиной процентами. На пятом месте правые радикалы из "Конфедерации", у них шесть с половиной процентов. Явка на выборах составила рекордный 61 процент.
- Сейм избирается по партийным спискам. В масштабах всей страны на места в парламенте претендуют пять крупных политических сил, в нескольких регионах в выборах участвуют также местные партии.
- Оппоненты правящей партии указывают на то, что Польшу нередко критикует Европейский союз. Они также опасаются дальнейших ограничений гражданских свобод, прав меньшинств и независимости юстиции в случае, если "Право и справедливость" останется у власти.
- "Праву и справедливости" противостоят три проевропейских оппозиционных блока: это "Гражданская коалиция", в которую входят сторонники европейского выбора Польши от правых либералов до зелёных, а также объединённые левые силы и центристская Польская коалиция.
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