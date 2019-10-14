К активистке Шиеса пришли с обысками по делу о порнографии

К архангельской активистке Оксане Владыке утром 14 октября пришли с обыском сотрудники полиции. Информацию об этом подтвердил оперуполномоченный Павел Тимошенко на видео, которое опубликовало сообщество "Поморье — не помойка".

"МБХ Северо-Запад" со ссылкой Оксану Владыку уточнило, что ей вменяют распространение порнографических материалов в соцсетях. Она не знает, о каком видео идет речь.

В ходе обыска у Владыки изъяли компьютер. Активистке стало плохо, ей вызывали скорую помощь. В её доме дежурят активисты.

Связаться с Оксаной Владыкой редакции Север.Реалии не удалось. Пресс-служба управления МВД по Архангельской области недоступна для комментариев.

Оксана Владыка — юрист, она защищала в судах активистов Шиеса, которых преследовали за участие в акциях против строительства мусорного полигона.

Строительство полигона на станции Шиес на границе Архангельской области и Республики Коми началось в июле 2018 года. Планируется, что там будут хранить несортированный мусор из Москвы и Московской области. По документам компании, предоставленным Арбитражным судом Архангельской области, площадь полигона составит 3 тысячи гектаров, на которых будут складировать более двух миллионов тонн отходов в год. Экоактивисты расценивают это как серьезную экологическую угрозу для всего европейского севера России, а также для скандинавских стран.