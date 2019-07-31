"Шелупонь" на полтора миллиона. Год борьбы в Шиесе

​Год назад на границе Архангельской области и Республики Коми началась борьба жителей севера со строителями мусорного полигона рядом с железнодорожной станцией Шиес. За это время из небольших сельских митингов противостояние выросло в тысячные акции протеста в Архангельске и Сыктывкаре. Годовщину протеста противники Шиеса отметили новыми митингами.

​

Село Яренск – административный центр Ленского района Архангельской области. Строящийся полигон для мусора на станции Шиес всего в 40 километрах отсюда. 28 июля на запланированный митинг в Яренск приехало около 500 человек из Архангельской области и соседней Республики Коми. В начале акции член правления "Комитета защиты Вычегды" Виктор Вишневецкий из Сыктывкара в своем выступлении вспомнил жесткие задержания во время несогласованного шествия в Москве.

– Все вы вчера видели, что происходит – там люди борются за свои гражданские права. Но власть применяет против них силу. А что власть применяет к нам? Мы уже год боремся и бьем тревогу, что это [гигантская свалка на Шиесе] – экологическая катастрофа не только для двух регионов, но и для всего европейского севера. К нам применяют репрессии, мы знаем людей которым угрожает опасность быть арестованными.

На первый протестный митинг жители Яренска вышли 18 октября 2018 года. Они первыми узнали, что на небольшой железнодорожное станции Шиес планируется строительство огромного мусорного полигона, куда будут свозить отходы из Москвы. Год назад на митинг собралось около двухсот человек, теперь – почти 500.

Еще одна точка протеста – поселок Урдома, что в 34 километрах от Шиеса. Именно здесь жители Архангельской области впервые открыто высказались против строительства полигона на Шиесе. В августе 2018 года в Урдоме вышло 700 человек, сейчас – больше тысячи. Не случайно в Яренске и Урдоме активисты и решили провести митинги в годовщину антимусорного протеста.

– Под землей на Шиесе находится часть Средне-Двинского водоносного горизонта, который залегает неглубоко, по сути это подземная река, резерват питьевой воды. В наше время он является ресурсом для всех будущих поколений страны. Строительство полигона над водоносным горизонтом – кощунство. Оно приведет к тому, что будет уничтожена вся поверхностная и подземная вода, которую пьют люди. В ближайшем будущем у нас на севере, в краю озер, болот, рек и ручьев, вообще не останется воды, пригодной для питья. Вода нужна не только человеку, но и деревьям, рыбам, наземным животным, это источник жизни. Полигон уничтожит все живое не только рядом с Урдомой и Мадмасом, он уничтожит реки Вычегда и Северная Двина, – сказал Александр Сладкоштиев, эксперт старейшей экологической организации Коми "Комитет спасения Печоры" .

​

Фильтрат от разлагающегося мусора будет отравлять землю и воду, газы – воздух

До и после Сладкоштиева люди снова повторяли о том, какие последствия их ожидают в случае, если планируемый полигон размером в три тысячи гектаров, где собираются складировать 2,3 млн тонн несортированного мусора в год, все же построят. Места вокруг Шиеса в основном заболоченные, кругом торфянники, в 800 метрах от станции – газопровод "Бованенково-Ухта-Торжок", по которому газ под высоким давлением идет в Европу, чуть дальше – нефтепровод. Если на свалке, как это часто бывает, начнется самовозгорание мусора, велика опасность техногенной катастрофы. Фильтрат от разлагающегося мусора будет отравлять землю и воду, газы – воздух.

За прошедший год противники строительства полигона столкнулись со многими проблемами: их арестовывали, против них возбуждали административные дела из-за нарушений правил организации митингов и пикетов и даже комментариев в интернете, на самой станции Шиес не раз происходили столкновения активистов с охраной. Сейчас на защитников Шиеса выписано более 70 штрафов, сумма которых превышает полтора миллиона рублей и возбуждено два уголовных дела – на Михаила Габова из Сыктывкара и Никиту Барышникова из Котласа по статье 116 УК РФ ("Побои"). Тогда охранники пожаловались на то, что активисты распыляли в их сторону газовый баллончик.

По словам активистки Анны Шекаловой, утром 6 июня 2019 года полиция Ленского района фактически похитила ее из собственного дома. Сначала Шекалову держали в поселковом участке, а потом отвезли в город Котлас, обвинение в нападении на охранника ей предъявили почти 12 часов спустя после задержания.

Сначала ей дали пять суток, но потом суд два раза продлевал арест. В итоге Анна провела в СИЗО больше двух недель. В знак протеста она объявила голодовку.

– Когда я уже начала есть, у меня было все – люди приносили еду, постельное белье, все, что мне было нужно. Ко мне каждый день ходили из прокуратуры и спрашивали, как меня тут содержат. Я отвечала, что меня содержат люди, – рассказала Анна.

Выступить на митингах в годовщину протеста в Архангельскую область приехал известный российский правозащитник Лев Пономарёв. Накануне акций он несколько дней нес “вахту” в лагере активистов на станции Шиес.

– Миллиарды рублей идут по мафиозному каналу, и перекрыть его очень сложно, потому что деньги получают люди, очень близкие к Путину. Надо вкладывать деньги в раздельный сбор, надо агитировать за него, и это тоже миллиарды рублей, которые просто должны пойти в другую сторону, другим людям. Я не знаю, будет ли эта проблема решена. За Шиесом я наблюдал, и постепенно начал приходить к выводу, что с него, может быть, начнется общий социальный протест, если учесть, что в последний год этот протест растет [по всей стране]. Я рассказывал о Шиесе уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Но все это не так убедительно, пока ты сам не посмотрел. Я несколько дней был там, впитывал все и понял, что такого я еще не видел, такой самоорганизации. Я привык к тому, что есть крупное общественное движение, оно принимает решения, дает инструкции. Это не плохо, это не начальство какое-то, но все равно есть какое-то организационное ядро. А здесь же снизу все возникло! Я такое переживал только один раз – в конце 80-х годов, когда в России готовилась демократическая революция, – рассказал Пономарёв.

Завершились митинги обращением к местным властям в поддержку референдума против ввоза в Архангельскую область отходов из других регионов.

Лагерь и активисты. "Технопарк" похоронили

Над лагерем в Шиесе развеваются мокрые флаги, между палатками ходят люди в цветных дождевиках. По окруженному металлическим забором бетонному плацу движется толпа охранников в черном – у них пересменка. Так выглядит площадка полигона на Шиесе через год после начала протестов. "Я увидел на Шиесе два мира: в одном музыка играет, люди танцуют, в другом – стоят эти самые чоповцы, смотрят туда, и у них такая тоска во взгляде и, одновременно, злоба", – говорит Лев Пономарёв.

Волонтеры фиксировали нарушения на стройке и оперативно выкладывали фото и видео в соцсети

На подходе к лагерю лежат остатки первого вагончика активистов: с него в декабре 2018 года начались круглосуточные дежурства на Шиесе. Тогда люди выбрали место на нейтральной территории совместно с полицейскими и лесниками и поставили вагончик, в котором 24 часа дежурили несколько человек. Волонтеры фиксировали нарушения на стройке и оперативно выкладывали фото и видео в соцсети. В конце февраля активисты организовали четыре блок-поста по периметру строящегося полигона и перекрыли две заброшенные лесные дороги, ведущие к станции. С этого времени строительные работы на Шиесе приостановились: закончилось топливо для техники.

В ночь на 15 марта 2019 года во время столкновения с рабочими вагончик снесли экскаватором. Тогда люди пытались остановить выезжавшую с места строительства технику. Ее владелец нес большие убытки из-за простоя, но ущерб возрос бы многократно, если бы большегрузы не удалось вывезти из Шиеса до таяния снега. Активисты смогли остановить колонну, но позже наряды ГИБДД Архангельской области и Коми помогли собственнику вывезти технику со станции.

Сегодня в лагере активистов на Шиесе около 60 палаток: в будни большинство из них пустует, поддержать лагерь приезжают в основном на выходных. Постоянно в лагере находится чуть больше 20 человек – в основном жители Архангельской области и Коми, но приезжают и из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов.

Рядом с навесами, под которыми греют чай и едят за общим столом, подвешены большие мешки и установлены коробки для раздельного сбора мусора – его потом вывозят сами активисты. Рядом в палатках и теплицах хранятся одеяла, теплые вещи, продукты питания, медикаменты. Неподалеку от лагеря, рядом с большим ручьем, в палатке устроена баня. Вода в ручье коричневого оттенка из-за залегающего в землях торфа.

Электричество для интернета, зарядки телефонов и освещения лагеря дает небольшой дизель-генератор. Между палаточным лагерем и столовой – сцена и звукоусиливающая аппаратура. В начале июля здесь давала концерт московская группа "Аркадий Коц". Музыканты решили приехать в том числе и после того, как узнали, что их песня "Стены" стала неофициальным гимном протестующих. Неподалеку от хозяйственных палаток – инсталяция – могила "Технопарка", украшенная венком и подписанная словами "Не любим, не помним, не скорбим". Вокруг – деревья, высаженные активистами взамен срубленных.

​

Экоактивист из Екатеринбурга Андрей Прытков рассказал, что приехал на Шиес, чтобы перенять опыт проведения референдумов на региональном уровне. Он и его соратники хотят поставить вопрос о выборах мэра Екатеринбурга, а это возможно только на областном референдуме. В мае и июне Андрей участвовал в протестах против строительства храма на месте сквера в центре города.

Собянин и Воробьев замешаны в этом беспределе

– Я из "города бесов", как его назвали некоторые товарищи. Мы тоже проводим в Екатеринбурге референдум после всех событий, которые произошли в нашем достопримечательном городе. А здесь Архангельский областной суд сказал, что референдум [о запрете ввоза отходов из других субъектов Российской Федерации] можно и нужно проводить, – рассказал Прытков. – Пошел уже второй год противостояния народа беспределу власти. [Мэр Москвы Сергей] Собянин, [губернатор Московской области Андрей] Воробьёв замешаны в этом беспределе, и я считаю, что они ведут себя очень некрасиво. У северян есть, чему поучиться. Я уверен, что мне помогут наладить контакты в архангельскими юристами, которые помогут нашему комитету, будем брать пример с Шиеса.

Сегодня работы на полигоне не ведутся: после обещания президента Владимира Путина поговорить с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым о планах по размещению московского мусора на строящемся полигоне Шиес, компания "Технопарк" официально заявила о прекращении работ на стройке с 15 июня 2019 года и начале экспертиз и проверок.

Но активисты не прекращают вахту. 20 июня они готовились выйти в эфир на прямой линии с президентом: на Шиес приехало около 600 человек, чтобы не допустить возможной фабрикации мнения местных жителей. Однако, на прямую линию с Путиным активистов не вывели, и они записали обращение на видео.

"Они называли нас триперными, алкоголичками и тунеядками"

27 июля 2019 года в группе "Комитет защиты Вычегды" в социальной сети "Вконтакте" появилась информация, что полицейские, ОМОН и Росгвардия покинули станцию Шиес, а заместитель начальника ОМВД Ленского района майор Алексей Мамедов, конфликтовавший с протестующими, уволился. "С апреля полицейские, которые существуют на наши с вами налоги, находились на Шиесе. За это время они не предотвратили ни одного нападения на активистов, не возбудили ни одного дела по поводу избиения людей, зато успели сфабриковать кучу дел против защитников Севера. То есть, попросту тратили наши налоги. Мало того, некоторые сотрудники ЧОП "Гарант безопасности" прямо заявляли, что могут делать что угодно, потому что их охраняет ОМОН", – говорилось в сообщении.

Станцию действительно покинула большая часть полицейских, но здесь все еще остается около пятидесяти охранников. По данным базы Спарк, в декабре 2018 года ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги", получившее 15 гектаров на Шиесе в безвозмездное пользование от министерства природных ресурсов Архангельской области, заключило контракт с ЧОП "Гарант безопасности" до 2020 года на сумму около 1,2 миллиарда рублей. До недавнего времени сотрудники ЧОПа охраняли технику "Технопарка", но после того, как ее вывезли, они утверждают, что охраняют территорию, которую компания получила в субаренду от ОАО "РЖД".

Так себя только на зоне ведут. Да и документов не показывают, хотя положено

– Мне кажется, тут половину охранников откуда-то с зоны пригнали. Сказали "или здесь будете сидеть, или на нарах". Почему я так думаю? Ну вот еще недавно жарко было, один из них разделся, а у самого на спине наколка с куполами, – говорит экоактивист Александр Нейман. – Или иду я как-то и натыкаюсь на то, как один из охранников отчитывает другого, говорит ему: "Петух, в глаза смотри, когда с тобой разговаривают". Так себя только на зоне ведут. Да и документов они никогда не показывают, хотя так положено [по закону о частных охранных организациях охранники должны носить бейдж с именем и фамилией и названием ЧОПа и представляться по требованию граждан], может у них и нет никаких документов.

Сотрудники ЧОП "Гарант безопасности" общаются в основном друг с другом или с полицейскими. С мужчинами, живущими в лагере активистов они стараются не заговаривать, но делают исключение для девушек, правда, эти разговоры далеко не всегда можно назвать приятными.

– Как они нас только не обзывали: и триперными, и алкоголичками, и тунеядками. Меня наркоманкой назвали, – возмущается одна из девушек и кивает на другую, – а она на двух работах работает и на выходных сюда приезжает дежурить, но для них она тунеядка! –рассказали две активистки.

Новый уровень

Локальный протест рядом со станцией Шиес из регионального федеральным стал довольно быстро. 7 апреля 2019 года, после того, как губернатор Архангельской области Игорь Орлов на одной из встреч назвал выступающих против строительства полигона "шелупонью", на самый массовый несанкционированный митинг в Архангельске вышло по разным оценкам, от трех до десяти тысяч человек. Когда акция завершилась, часть митингующих решила остаться на площади Ленина до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Идею экобессрочки со временем подхватили в Котласе и Сыктывкаре.

В столице Коми, находящейся в 95 километрах от Шиеса, апрельский митинг против строительства полигона собрал две тысячи человек, а в начале июня на аналогичную акцию пришло уже семь тысяч протестующих. Кроме немедленной остановки строительства гигантской свалки и отставки губернаторов Архангельской области и Коми, митингующие в Сыктывкаре требовали немедленной отставки президента Путина, которого обвинили в колониальной политике и пренебрежении интересами людей, живущих в регионах. Громкие заявления, непрекращающиеся акции протеста в регионах и столкновения полиции и охранников с активистами на самом Шиесе, привели к тому, что о проблеме начали все больше писать независимые СМИ в России.

Строительством полигона заинтересовались в странах Баренц-региона, которые могут пострадать, если ядовитый свалочный фильтрат отравит воду в Северной Двине, а также журналисты из Германии, Франции, Америки и даже Японии. В середине июля в ООН на 12-й сессии Экспертного механизма по правам коренных народов от имени Межрегионального общественного движения коми-ижемцев выступила россиянка Наталья Чупрова. Она рассказала о противостоянии на Шиесе и страшных рисках, угрожающих не только Северо-Западу России, но и Европе. “В случае эксплуатации полигона будет загрязнена система бассейнов восточно-европейской платформы, что приведет к загрязнению всех подземных вод европейской части России, а также стран Восточной и Центральной Европы. Создается реальная угроза отсутствия питьевой воды в обозримом будущем на всем европейском Севере, что может нанести непоправимый урон всему Баренц-региону,” – говорилось в заявлении, которое Чупрова опубликовала на своей страничке в социальной сети “ВКонтакте”.

Представители четырех экологических организаций Архангельской области и Республики Коми, а также инициативной группы "Поморье не помойка" отправили открытое письмо странам-членам и наблюдателям Совета Баренцева региона и правительствам стран Скандинавии. В нем они рассказали об огромных экологических рисках, которые несет сооружение гигантской свалки и сказали, что больше не верят руководству России, которое их не слышит.​