В Испании каталонских лидеров приговорили к тюремным срокам

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговоры двенадцати политикам из Каталонии в связи с их ролью в организации референдума о независимости региона в октябре 2017 года.

Девять политиков были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет лишения свободы. Ещё три человека были признаны виновными в неповиновении властям и приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Самое тяжёлое обвинение - в мятеже - судом было снято.

Самый суровый приговор - 13 лет тюрьмы - вынесен бывшему заместителю председателя каталонской региональной администрации Ориолю Жункерасу.

Бывший глава каталонской администрации Карлес Пучдемон, который находится в эмиграции, и нынешний руководитель парламента региона Рожер Торрен осудили приговор, назвав его атакой на демократию и на права граждан.

Референдум о независимости прошёл в Каталонии вопреки запрету испанских властей. Мадрид не признал его результаты, а после того, как каталонский парламент попытался их утвердить, испанские власти распустили автономную администрацию Каталонии и ввели там прямое управление. Референдум и последующие события сопровождались массовыми акциями и столкновениями с полицией, однако до вооружённого противостояния дело не дошло. После досрочных выборов автономные права Каталонии были восстановлены.