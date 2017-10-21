Мадрид вводит прямое правление в Каталонии. Об этом объявил глава правительства Испании Мариано Рахой. Рахой сообщил, что полномочия регионального правительства полностью переходят его кабинету.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Каталонии должно быть распущено, а новые выборы нужно провести в течение ближайших шести месяцев.

Ранее Рахой провел экстренное заседание кабинета по урегулированию кризиса вокруг региона. Министры обсудили меры, которые ограничат самоуправление автономии. Теперь Мадрид впервые дает ход статье конституции, которая позволит ему ввести в регионе прямое правление. Сторонники независимости готовятся провести в Барселоне массовую акцию протеста.

10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что провинция получила право на независимость по итогам референдума, но отложил ее официальное провозглашение. После этого правительство Испании предъявило Каталонии ультиматум. Мадрид требовал разъяснить, объявила Каталония о независимости или нет. Каталонские власти в ответ призвали центральное правительство к диалогу.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто принял участие в голосовании. Явка, по данным каталонских властей, составила 43 процента от общего числа избирателей. Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.