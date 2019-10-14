Выборы в Польше: "Право и справедливость" борется за большинство

В Польше, где накануне прошли парламентские выборы, подсчитаны результаты на более чем 99 процентов избирательных участков.

На выборах в нижнюю палату парламента - Сейм - правящая партия "Право и справедливость" набирает около 43,8 процентов голосов. Пока неясно, хватит ли этого результата для абсолютного большинства в Сейме.

В парламент проходят ещё четыре политические силы. У главного оппонента правящей партии - проевропейской "Гражданской коалиции" - более 27 процентов, она победила в большинстве крупных городов. У объединённых левых сил более 12 процентов, у центристской Польской коалиции - менее 9. В Сейм также прошла Конфедерация - это объединение либертарианцев и крайне правых.

Пока неясно, сохранит ли "Право и справедливость" большинство в Сенате - верхней палате парламента.

В целом, результаты выборов практически совпали с данными экзит-поллов, опубликованными накануне вечером.

"Право и справедливость" - правоконсервативная политическая сила, построившая избирательную кампанию на экономических успехах Польши в последние годы и на защите "традиционных ценностей". Лидер партии Ярослав Качиньский назвал результаты партии успехом, но заявил, что ожидал лучшего результата.