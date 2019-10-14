СК подтвердил задержание четырёх человек по "московскому делу"

Следственный комитет России подтвердил задержание четырёх человек по так называемому московскому делу, возбуждённому после акций протеста летом нынешнего года в Москве. Их подозревают по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Это Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов.

Всем им вменяют применение насилия в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК). "27 июля 2019 года на улице Рождественка города Москвы Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой", – говорится в сообщении. Также, по версии следствия, Баршай напал на сотрудника Нацгвардии, "толкнув его с разбега в спину". "Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей", – отмечают в СКР.

В сообщении СК сказано, что ещё двое подозреваемых скрылись и находятся в розыске. Их имена не называются.

Утром в понедельник также сообщалось о задержании по "московскому делу" активиста движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинича. О нём в сообщении СК не говорится.