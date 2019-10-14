Встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии - так называемой "нормандской четвёрки" - может пройти в Париже в середине ноября. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он сегодня проводит встречу с главами МИД стран ЕС в Люксембурге.

По словам Пристайко, саммиту должно предшествовать хотя бы 7-дневное прекращение огня в Донбассе.

Глава МИД Украины назвал проведение встречи "последним шансом" для реализации Минских соглашений, заключённых 5 лет назад и с тех пор не исполненных. Если же встречу не удастся организовать, то, по словам Пристайко, Украине придётся перейти по вопросу об урегулировании в Донбассе к "плану Б". Что это за план - он не сказал.

О нынешних попытках договориться с Россией как о "последнем шансе" для Минских соглашений ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он исключил, что в случае провала переговоров Украина возобновит боевые действия в Донбассе.

Для проведения в ближайшее время "нормандского саммита" Украина согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера" о порядке вступления в силу особого статуса Донбасса. У России, однако, появились новые условия проведения встречи, а в самой Украине против "формулы Штайнмайера" начались уличные акции.

В понедельник, когда отмечается День защитника Украины, в центре Киева проходит два марша протеста. Один организован националистическими организациями, второй - гражданским "Движением сопротивления капитуляции". Участники требуют от президента Зеленского не идти на уступки России.