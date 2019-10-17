Импичмент как лекарство. Владимир Абаринов - о судьбе президента

В 1973 году, когда над головой Ричарда Никсона сгустилась туча импичмента, Леонид Брежнев написал ему в личном послании: "Хотелось, как говорят, по-человечески пожелать Вам энергии и успеха в преодолении всякого рода сложностей, причины которых на расстоянии не так-то легко уяснить". Владимиру Путину уяснить эти причины тоже непросто. Недавно он назвал затею демократов с импичментом "внутриполитическими дрязгами в США".



Идея принудительного отстранения президента от власти - не путем переворота, а посредством легитимной, юридической процедуры - российским начальствующим лицам кажется просто дикостью и нонсенсом: с какой стати президент должен подчиняться? Сколько у Конгресса дивизий? Отцы-основатели США не ограничивали число четырехлётних президентских сроков, но предусмотрели возможность осуждения и отставки главы государства в порядке импичмента. Они заимствовали этот опыт у Англии, где еще в XIV веке парламент впервые в своей практике лишил постов и привилегий и заключил в Тауэр члена палаты лордов Уильяма Латимера, вожака погрязшей в коррупции и казнокрадстве придворной клики. Александер Гамильтон писал, что импичменту подлежат выборные должностные лица за злоупотребления и обман общественного доверия, поэтому и процедура должна стать "национальным расследованием".

Обычно называют трех президентов, в отношении которых была предпринята такая попытка: Эндрю Джонсона, Никсона и Билла Клинтона. Но первым был Джон Тайлер, 10-й президент США. Это, пожалуй, самая близкая историческая аналогия случаю Дональда Трампа. В 1841 году спустя месяц после своей инаугурации скоропостижно скончался президент Уильям Генри Гаррисон. Его пост занял вице-президент Джон Тайлер. Он был выходцем с юга, а в руководстве партии вигов, от которой он и Гаррисон были избраны, преобладали новоанглийские политики. Они сразу же решили поставить Тайлера на место, воспользовавшись тем, что в истории США замещение поста президента вице-президентом произошло впервые.

Тайлеру объяснили, что он всего лишь и.о. президента, и все решения принимаются коллективным руковоством, кабинетом министров. На первом же заседании кабинета Тайлер заявил, что он полноправный президент, а кто с этим не согласен, может подавать в отставку. Кабинет ушёл в отставку в полном составе. Президент остался без партии, а партия без президента. Тайлер то и дело пускал в ход своё право вето, отклоняя законы, принятые Конгрессом, в котором у вигов было большинство. В конце концов виги нижней палаты внесли проект резолюции об импичменте. Но большинство её не утвердило. Следует подчеркнуть: квалифицированное большинство в две трети. Именно после попытки импичмента Тайлера виги провели закон, по которому обвинительное заключение должно быть утверждено простым большинством нижней палаты.

Механизм импичмента нужен для того, чтобы убедиться: в США ещё работают конституционные механизмы, а главное достоинство политика - его независимость



Дональд Трамп тоже испытал на себе неприятие партии, от которой избирался. Но сегодня говорить о внутрипартийной оппозиции президенту уже не приходится. Республиканцы сплотились вокруг своего вождя и ни одного слова публичной критики президента себе не позволяют. Остались лишь отдельные вольнодумцы вроде ничем не обязанного Трампу сенатора Митта Ромни. При всей маловероятности осуждения президента (приговор выносит Сенат двумя третями голосов, а там у республиканцев большинство) институт импичмента, в котором задействована и судебная ветвь власти, сам по себе может оказаться необходимым лекарством от волюнтаризма первого лица и общего политического застоя. Он нужен для того, чтобы убедиться: в стране ещё работают конституционные механизмы, а главное достоинство политика - его независимость. Сторонники президента и он сам выдают желаемое за действительное, когда утверждают, что специальный прокурор Роберт Мюлле, изучавший данные о возможном российском вмешательстве в американскую политическую жизнь, не нашёл никаких доказательств сговора. Дело закрыто за недостатком улик, однако доклад Мюллера буква в букву подтверждает все, о чем писали газеты. Спецпрокурор вёл свое расследование в кабинетной тиши и секрете. Расследование в порядке импичмента будет публичным. Оно поможет заднескамеечникам Конгресса обрести собственный голос и заставит вращаться заржавевшие шестерни системы сдержек и противовесов.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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