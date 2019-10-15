"Будто школа КГБ": соцсети об инциденте в МГУ

В социальных сетях говорят об МГУ - там на дне открытых дверей несколько активистов спросили у ректора Садовничего о судьбе аспиранта Азата Мифтахова - он с зимы находится под стражей по обвинению в поджоге отделения "Единой России".

Ответа не последовало, а активистов вывели из зала с полицией.

Евгений Волков:

Дидактические инновации в МГУ.

Владимир Харитонов:

Воскресенье полицейского государства

Сергей Медведев:

День открытых дверей в МГУ. Две студентки спрашивают ректора о чудовищном деле аспиранта Азата Мифтахова, их силой выводят охрана и полиция (полиция в университете!), благородное собрание стыдливо молчит, ни один человек не возмутился. Наверное, продолжили потом, как ни в чем ни бывало, интересоваться проходным баллом и системой общежитий. В какое позорище превратилась моя альма матер

Кирилл Шулика:

МГУ это нечто просто совершенно постыдное, будто школа КГБ какая.

Марина Ступакова:

Позорное малодушие Садовничего

Александра Архипова:

Есть старый, но жуткий советский анекдот.

На политзанятиях Рабинович задает вопрос:

- Вот вы говорите, что все так хорошо, а куда девалось масло?

- Я подумаю и отвечу в следующий раз, - говорит руководитель.

В следующий раз поднимает руку Абрамович.

- Вы, вероятно, хотите спросить, куда девалось масло? - обращается к нему руководитель.

- нет, я хочу спросить, куда девался Рабинович?

Олег Пшеничный:

Садовничий (доктор физмат наук!) в своё время отличился тем, что при большом стечении публики не смог правильно взять 15% от 200. При Логунове он был завхозом. Зато полицейское дело поставил на славу.

Игорь Яковенко:

У кого-то еще остались вопросы, почему в мировом рейтинге вузов ведущий вуз России - МГУ занимает 84 место, после всех ведущих вузов Европы, США, Японии, Гонконга и Австралии?

Артём Торчинский:

Не ходите, дети, в МГУ. Без свободы нет образования.

Максим Горюнов:

в МГУ на дне открытых дверей студенты

спросили у ректора «почему он не интересуется»

делом аспиранта Мифтахова.

аспирант был арестован в феврале по политическому

обвинению, его пытали.

ректор ничего им не ответил.

охрана вежливо вывела молодых людей из зала.

что я тут вижу?

чудовищную слепоту.

как это выглядит со стороны?

молодые люди зашли в сталинское здание.

прошлись по сталинским коридорам.

зашли в сталинский актовый зал с огромной мозаикой художника Павла Корина (лауреат Сталинской премии):

золотые серп и молот на красных знамёнах.

в президиуме сидят ректор и академики.

они родились при Сталине.

сделали успешную карьеру в учреждениях, созданных им.

пиджаки на них сидят как на матёрых «красных профессорах».

и вот им из зала кричат юноши и девушки

- почему вы не интересуетесь судьбой арестованного аспиранта?

и чего ректор и академики должным были им ответить?

сталинский зал, серп и молот над головами,

аспиранта забрали, политическое обвинение,

пытки,

книги Варлама Шаламова можно купить

в книжных на первом этаже.

на месте ректора я бы ответил одним словом

- оглянитесь.