"Будто школа КГБ": соцсети об инциденте в МГУ

В социальных сетях говорят об МГУ - там на дне открытых дверей несколько активистов спросили у ректора Садовничего о судьбе аспиранта Азата Мифтахова - он с зимы находится под стражей по обвинению в поджоге отделения "Единой России".
Ответа не последовало, а активистов вывели из зала с полицией.
Дидактические инновации в МГУ.
Воскресенье полицейского государства
День открытых дверей в МГУ. Две студентки спрашивают ректора о чудовищном деле аспиранта Азата Мифтахова, их силой выводят охрана и полиция (полиция в университете!), благородное собрание стыдливо молчит, ни один человек не возмутился. Наверное, продолжили потом, как ни в чем ни бывало, интересоваться проходным баллом и системой общежитий. В какое позорище превратилась моя альма матер
МГУ это нечто просто совершенно постыдное, будто школа КГБ какая.
Позорное малодушие Садовничего
Есть старый, но жуткий советский анекдот.
На политзанятиях Рабинович задает вопрос:
- Вот вы говорите, что все так хорошо, а куда девалось масло?
- Я подумаю и отвечу в следующий раз, - говорит руководитель.
В следующий раз поднимает руку Абрамович.
- Вы, вероятно, хотите спросить, куда девалось масло? - обращается к нему руководитель.
- нет, я хочу спросить, куда девался Рабинович?
Садовничий (доктор физмат наук!) в своё время отличился тем, что при большом стечении публики не смог правильно взять 15% от 200. При Логунове он был завхозом. Зато полицейское дело поставил на славу.
У кого-то еще остались вопросы, почему в мировом рейтинге вузов ведущий вуз России - МГУ занимает 84 место, после всех ведущих вузов Европы, США, Японии, Гонконга и Австралии?
Не ходите, дети, в МГУ. Без свободы нет образования.
в МГУ на дне открытых дверей студенты
спросили у ректора «почему он не интересуется»
делом аспиранта Мифтахова.
аспирант был арестован в феврале по политическому
обвинению, его пытали.
ректор ничего им не ответил.
охрана вежливо вывела молодых людей из зала.
что я тут вижу?
чудовищную слепоту.
как это выглядит со стороны?
молодые люди зашли в сталинское здание.
прошлись по сталинским коридорам.
зашли в сталинский актовый зал с огромной мозаикой художника Павла Корина (лауреат Сталинской премии):
золотые серп и молот на красных знамёнах.
в президиуме сидят ректор и академики.
они родились при Сталине.
сделали успешную карьеру в учреждениях, созданных им.
пиджаки на них сидят как на матёрых «красных профессорах».
и вот им из зала кричат юноши и девушки
- почему вы не интересуетесь судьбой арестованного аспиранта?
и чего ректор и академики должным были им ответить?
сталинский зал, серп и молот над головами,
аспиранта забрали, политическое обвинение,
пытки,
книги Варлама Шаламова можно купить
в книжных на первом этаже.
на месте ректора я бы ответил одним словом
- оглянитесь.
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