В Польше "Право и справедливость" добилась большинства в 5 голосов

В Польше партия "Право и справедливость" завоевала на парламентских выборах 235 мандатов из 460, или 43,59 процента голосов. Таким образом, с превышением в пять мандатов партия Ярослава Качиньского сможет самостоятельно сформировать правительство.

В парламент проходят ещё четыре политические силы. У главного оппонента правящей партии – проевропейской "Гражданской коалиции" – более 27 процентов, она победила в большинстве крупных городов. У объединённых левых сил более 12 процентов, у центристской Польской коалиции – менее 9. В Сейм также прошла Конфедерация – это объединение либертарианцев и крайне правых.

По предварительным данным, "Право и справедливость" потеряло большинство в Сенате – верхней палате парламента. У правящей партии там будет только 49 мандатов из 100. Представитель левых сил Роберт Бедронь отмечает, что сработали договорённости между оппозиционными партиями, которые, как правило, выдвигали в округах единых кандидатов.