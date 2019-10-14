"Новая газета": в Чечне идёт зачистка приближённых Кадырова

В Чеченской Республике несколько месяцев продолжаются зачистки ближнего круга главы региона Рамзана Кадырова. В секретных тюрьмах под пытками из чиновников и сотрудников ведомств выбивают признание в предательстве. Об этом сообщается в материале "Новой газеты".

По информации издания, у задержанных и их родственников отбирают всё имущество и заставляют платить многомиллионные пожертвования в фонд имени Ахмата Кадырова. Зачистки начались после ухода с должности мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, руководившего городом 15 лет. Как сообщает "Новая газета", чиновник после отставки в телефонных разговорах негативно высказался о Кадырове и его семье. Это стало поводом для задержания Темирбаева, его родственников и охранников. Ставленников бывшего мэра якобы уволили со всех должностей. В домах чиновника провели обыски, в ходе которых якобы было обнаружено большое количество оружия. Журналисты "Новой газеты" предполагают, что в отношении Темирбаева могут завести уголовное дело.

Власти Чечни также преследовали двух бывших депутатов парламента Чечни Идриса Гаибова и Шамиля Магомаева. Ранее их уже задерживали и пытали. В этот раз Гаибову удалось уехать из республики, а Магомаева вновь задержали. Родню бежавшего депутата якобы держат под стражей в отделе полиции Курчалоевского района Чечни.

По информации источников "Новой газеты", среди задержанных чеченских чиновников: глава МЧС республики Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер Халид Вайханов и начальник регионального управления ГИБДД Шамхан Денилханов. Согласно материалу издания, за последнего вступилась супруга Рамзана Кадырова Медни.

Журналисты "Новой газеты" предполагают, что это неполный список подвергшихся преследованию. Задержания якобы идут в родовых сёлах задержанных. Родственников вынуждают писать заявления об уходе с работы.