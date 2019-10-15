В Амстердаме афганец получил 26 лет тюрьмы за нападение на туристов

В Нидерландах суд приговорил гражданина Афганистана к 26 годам заключения за нападение на туристов из США. Суд также обязал афганца выплатить более двух миллионов евро компенсации его жертвам. Нападавшего возмутил местный конкурс карикатур на пророка Мухаммеда. В августе 2018 года он приехал из Германии в Амстердам, где прямо на вокзале ранил ножом двух человек. Один из них теперь парализован.

Издание NL Times называет 20-летнего обвиняемого Джавед С.. Полиция ранее заявляла о его "террористических мотивах". Сам обвиняемый признал вину после ареста. Он заявил, что хотел защитить ислам от "нечестных и жестоких людей". При этом своей ошибкой он назвал то, что ранил туристов, а не местных жителей.

Медицинская экспертиза предположила наличие психических расстройств у обвиняемого, однако так и не пришла к заключению.

Ранее по запросу нидерландской стороны правоохранительные органы ФРГ обыскали место жительства афганца в Германии. По информации МВД, он не представлял потенциальную угрозу для общественной безопасности.

В декабре суд в Германии отклонил просьбу обвиняемого о предоставлении убежища. В сообщении суда говорилось, что афганец не подвергался политическим преследованиям на родине, и ему там ничто не угрожает.