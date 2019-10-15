"РИА": в Минске задержана россиянка из санкционного списка США

В Минске задержана гражданка России Анна Богачева, находящаяся под американскими санкциями по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом во вторник сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник. По его данным, задержание проводилось в воскресенье вечером по запросу США.

Собеседник издания утверждает, что Богачева с мужем и ребёнком ехала отдыхать и находилась в гостинице. Она уже связалась с российским дипломатическим представительством, пишет "РИА", отмечая, что подтверждения этой информации пока нет.

Анна Богачева – одна из сотрудниц "Агентства интернет-исследований", которое, по утверждению американских властей, финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".

По данным Радио Свобода, Богачева на самом деле является бывшей активисткой организации "Русский образ", более известной по имени "Анна Тригга". Она, в частности, участвовала в мероприятиях националистов вместе с Марией Бутиной, отбывающей наказание в США за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства.