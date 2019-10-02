Радио Свобода удалось проследить связь бывших и нынешних подчиненных Евгения Пригожина с русскими националистами. В числе прочего мы узнали, что Анна Богачева, одна из сотрудниц "Агентства интернет-исследований", попавшая под американские санкции весной 2018 года, на самом деле является бывшей активисткой организации "Русский образ", более известной по имени "Анна Тригга". Тригга входила в "группу поддержки" Ильи Горячева на суде по делу "Боевой организации русский националистов", по итогам которого Горячев получил пожизненный срок, а также была участвовала в мероприятиях националистов вместе с Марией Бутиной, отбывающей наказание в США за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства.

16 февраля 2018 года Министерство юстиции США опубликовало список из 13 российских граждан, обвиненных по делу о вмешательстве России в выборы президента США. В их числе оказался "повар Путина" Евгений Пригожин и сотрудники "Агентства интернет-исследований", больше известного как "фабрика троллей". Спустя месяц против этих людей США ввели санкции. Расследование американского спецпрокурора Мюллера, завершившееся 22 марта 2019 года, также пришло к выводу, что Россия с помощью троллей в соцсетях и с помощью хакеров, взломавших серверы различных организаций Демократической партии США, нарушила американский закон. Несмотря на то, что причастность к этим действиям президента Дональда Трампа доказана не была, установленный расследованием факт вмешательства России в американские выборы приводит к введению новых санкций и по сей день – так, в понедельник Министерство финансов США ввело ограничительные меры еще против двух россиян, связанных с бизнес-империей Пригожина.

В феврале 2018 года российские СМИ, в том числе Радио Свобода, подробно рассказывали о людях из "пригожинского" санкционного списка. Как следует из обвинительного заключения, многие из них посещали США накануне выборов, чтобы собрать информацию и завести связи, которые должны были помочь в создании фейковых аккаунтов и групп в соцсетях для поляризации американского общества и последующего влияния на американскую политическую повестку. Чуть ли не меньше всего журналистам удалось узнать о сотруднице "Агентства интернет-исследований" Анне Владиславовне Богачевой: по данным Минюста США, она работала на Пригожина как минимум с апреля по июль 2014 года в так называемом "переводческом проекте". Богачева вместе с другой сотрудницей агентства, Александрой Крыловой, посетила 9 американских штатов, чтобы собрать данные для будущих операций "фабрики троллей" в США. При получении визы она указала "ложную" цель поездки, уже находясь в стране купила видеокамеры, несколько сим-карт и "одноразовых" телефонов, обсуждала с Крыловой "пути отхода" для себя и своих коллег на случай провала миссии.

Как выяснили журналисты "Новой газеты", уроженка Ставропольского края Анна Богачева училась в Санкт-Петербурге в Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и владела вместе с бывшим комиссаром прокремлевского движения "Наши" Михаилом Потепкиным компанией "АйТи Дебаггер", занимавшейся "Продвижением сайтов и разработкой PR-кампаний". Потепкин, как рассказывало ранее издание The Bell, является одной их ключевых фигур "африканского проекта" Пригожина: в числе прочего он от имени предположительно связанной с Пригожиным компании “М-Инвест” подписал концессионное соглашение с Суданом о добыче золота.

На самом деле, как удалось выяснить Радио Свобода по открытым источникам, биография Богачевой куда интереснее. За этой фамилией скрывается человек, хорошо известный в кругах русских националистов как Анна Тригга. Тригга была активисткой организации "Русский образ", входила в "группу поддержки" Ильи Горячева на суде по делу "Боевой организации русских националистов" (БОРН), по итогам которого Горячев получил пожизненный срок за организацию нескольких убийств, а также предположительно была знакома с Марией Бутиной, которая также попала в поле зрения ФБР во время расследования дела о вмешательстве России в американские выборы и после сделки со следствием была приговорена в США к полутора годам лишения свободы за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства.

Как вспоминал по просьбе "Медузы" в 2017 году главный редактор “Медиазоны” Сергей Смирнов, "Русский образ" был попыткой создать своего рода "политическую крышу" для БОРН. По его словам, название для организации выбрали после того, как Горячев в начале нулевых годов познакомился в Сербии с активистами сербского "Образа" – организации радикальных националистов. Горячев также хотел наладить (и отчасти смог это сделать) сотрудничество с администрацией президента России – именно это сотрудничество наряду с показаниями против Тихонова впоследствии негативно сказалось на репутации "Русского образа" в среде русских националистов.

Почему Анна Владиславовна Богачева из "списка Мюллера" – это "Анна Тригга"?

О том, что Анна Тригга может быть той самой Анной Богачевой из санкционного списка США, удалось узнать благодаря удаленному аккаунту Тригги в социальной сети "ВКонтакте" – vk.com/trigga88. Упоминание этого аккаунта как аккаунта Тригги мы нашли в комментариях к новости от 13 мая 2013 года на сайте "Правые новости" об объявлении Ильи Горячева в розыск по делу БОРНа. В комментарии пользователь под ником KAMPF18 пишет о Тригге как об одной из активисток "Русского образа", связанных с Горячевым. KAMPF18, правда, называет "Русский образ" "Сучьим образом" – так в среде националистов отреагировали на то, что Горячев дал показания против Никиты Тихонова, впоследствии признанного виновным в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой.

Несмотря на то, что сейчас аккаунт trigga88 удален, на сайте Wayback Machine сохранилась его копия по состоянию на 1 февраля 2012 года.

Как следует из этой сохраненной копии, аккаунт trigga88 принадлежит пользователю Anna Trigga, родившемуся 13 марта 1988 года. Такая же дата рождения указана напротив фамилии Анны Владиславовны Богачевой в санкционном списке Минфина США. Из копии аккаунта trigga88 можно также узнать его числовой ID во "ВКонтакте" – 5146266 (для этого достаточно, подвести мышку к ссылке на фотоальбом). Как оказалось, аккаунт Богачевой-Тригги был не удален, а переименован: по адресу vk.com/id5146266 открывается страничка пользователя "Анна Владиславова" (имя Богачевой и ее отчество, переделанное в фамилию). Профиль закрыт от посторонних глаз, единственная доступная в нем информация – фотография профиля (Энтони Хопкинс в роли Каннибала Лектера) и день рождения, все то же 13 марта (но уже без года).

Тем не менее, даже будучи закрытым этот аккаунт позволяет подтвердить, что Анна Тригга – это Анна Богачева. С помощью числового ID аккаунта можно посмотреть все посты во "ВКонтакте", где этот аккаунт был отмечен. Среди таких постов мы обнаружили пост о сдаче квартиры, написанный "Анной Владиславовой". Адрес на Планерной улице, по которому расположена сдаваемая квартира – совпадает, как следует из базы данных российских юридических лиц, с юридическим адресом фирмы Богачевой и Михаила Потепкина "АйТи Дебаггер".

В сохранившейся копии старого аккаунта Анны Тригги-Богачевой есть и ее фотография, опубликованная пользователем Мечиславом Качиньски. Этот снимок также позволяет идентифицировать Анну Богачеву как Анну Триггу – в следующих главах этого расследования мы покажем другие фотографии Тригги-Богачевой, сделанные, в числе прочего, на собраниях русских националистов. Кроме того, Радио Свобода удалось узнать о связях с националистами нынешних сотрудников Евгения Пригожина, в том числе тех, кто работает в Санкт-Петербурге в "бэк-офисе" Пригожина, занимающегося "африканским направлением" деятельности "повара Путина".

Из программистов в националисты

Анна Владиславовна Богачева родилась в Ставропольском крае, но в середине 2000-х оказалась в Санкт-Петербурге, где поступила в Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) – один из ведущих российских вузов, студенты которого не раз становились победителями международных соревнований по программированию. Программированию училась и Богачева, очевидно, достаточно прилежно: в 2010 году, будучи студенткой 6-го курса факультета компьютерных технологий и управления, она среди еще 20 учащихся ИТМО получила престижную Потанинскую стипендию, в 2013, уже будучи аспиранткой, была рекомендована своим вузом на стипендию Правительства РФ по приоритетным направлениям. К этому можно добавить участие в оргкомитете школы по компьютерному моделированию и соавторство как минимум в одной статье, опубликованной в научном журнале. На выходе получается образ если не блестящей, то вполне успешной студентки и аспирантки. Радио Свобода отправило электронные письма двум соавторам работы Богачевой, но не получило на них ответа, профессор института финансовых кибертехнологий ИТМО Алексей Духанов, основной автор статьи, прочитал сообщение Радио Свобода в социальной сети "ВКонтакте" с вопросами о Богачевой, но не ответил на него.

Найти следов защиты Анной Богачевой кандидатской диссертации Радио Свобода не удалось, похоже, к этому моменту у нее появились другие дела: 2014 год оказался в жизни аспирантки очень насыщенным. В апреле она зарегистрировала с Михаилом Потепкиным упомянутую выше компанию "Ай Ти Дебаггер", а в июне того же года Богачева вместе со своей коллегой по новой работе Александрой Крыловой, еще одним фигурантом списка Мюллера, уже отправились в первую поездку по США "с целью сбора разведданных" для Агентства интернет-исследований Евгения Пригожина.

Наконец, еще два месяца спустя, в августе 2014 года, Богачева неожиданно становится временным управляющим проходящего процедуру банкротства ООО "Мурманские верфи" (текст определения арбитражного суда, .pdf). В определении указано, что Богачева представляла "некоммерческое партнерство по содействию деятельности арбитражных управляющих “Инициатива", – эта организация была зарегистрирована в Ярославле, на странице "Инициативы" во "ВКонтакте" (не обновляется с 2012 года) указано контактное лицо – "директор по развитию" Артем Фролов. Радио Свобода удалось связаться с Фроловым, сейчас он работает в московской юридической фирме. На вопрос, как аспирантка-айтишница из Санкт-Петербурга оказалась арбитражным управляющим мурманской компании, представляя при этом ярославское некоммерческое партнерство, Фролов ответил, что "арбитражным управляющим может стать любой человек с высшим образованием", достаточно сдать экзамен и внести 50 тысяч рублей в компенсационный фонд. Фролов также подчеркнул, что география не имеет значения: в "Инициативу" (ликвидирована по решению суда в 2016 году) входили люди из разных регионов, головной офис, по его словам, получал запросы от налоговой службы и распределял их по членам партнерства. Фролов не стал отвечать на вопрос, помнит ли он, как именно Богачева попала в "Инициативу" и знаком ли он с ней лично (Радио Свобода имеет основания предполагать, что они были знакомы, но об этом чуть дальше).

Анна Тригга на молодежном форуме в Белоруссии, 2011 год. Фото из инстаграма Евгения Валяева, бывшего активиста "Русского образа", а ныне – одного из постоянных экспертов РИА ФАН, близкого к Евгению Пригожину:

Видным деятелем петербургских националистических кругов, в которых она хорошо известна под псевдонимом Анна Тригга, Богачева стала примерно в одно время с началом своей учебы в ИТМО. Как именно приехавшая со Ставрополья в Петербург девушка попала в среду националистов, Радио Свобода достоверно установить не удалось. Главный редактор издания "Ридус" Андрей Гулютин, который в середине 2000-х входил в редколлегию журнала "Русский образ", ответил Радио Свобода на этот вопрос так: "Как попала? Спорт, околофутбол, музыка – все передовые носители этих идей в юности относятся к разного рода левакам или к правым. В те далекие годы, в 90-х - нулевых, если ты не желал быть в кругах нариков и прочих вырожденцев, но хотел быть частью неформальной среды, а не гопоты, ты непременно попадал в ту самую среду. Все просто". Впрочем, Гулютин отметил, что знаком с Триггой только "шапочно", так как она не имела отношения к журналу "Русский образ", а к одноименной организации якобы не относился он сам.

То, что Тригга была активисткой движения “Русский образ”, подтверждается многими ссылками. Например, нынешний аккаунт Тригги ("Анны Владиславовой") в социальной сети “ВКонтакте” указан старшим администратором петербургского отделения "Право-консервативного альянса" – под этой вывеской "Русский образ" продолжил работать после того, как лидер движения Илья Горячев был задержан в 2013 году по делу "Боевой организации русских националистов". Тригга-Богачева активно участвовала в процессе над Горячевым, была, по словам нескольких собеседников Радио Свобода, ходивших на суд, "в группе его поддержки", давала показания в ходе предварительного следствия, опубликовала интервью с "невестой" Горячева Оксаной, в котором назвала его "политическим узником". Один из посещавших заседания суда собеседников Радио Свобода, пожелавший остаться неназванным, вспоминает, что Анна Тригга "очень хорошо знала английский язык".

24 июля 2015 года Илья Горячев был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации нескольких убийств, руководстве радикально-националистическим сообществом "Боевая организация русских националистов" и незаконном обороте оружия. Сам Горячев отрицал свою причастность к вменяемым ему преступлениям.

Тригга, впрочем, была знакома не только с Горячевым, но и с Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис. Богачева упоминается в материалах прослушки разговоров Тихонова и Хасис, сделанной осенью 2009 года; встречается ее имя и в показаниях, которые уже осужденный к тому моменту Тихонов дал на Горячева: "[в апреле 2009 года] я выехал вместе с Хасис в г. Санкт-Петербург. Предварительно Горячев через члена "Русского образа" из Санкт-Петербурга Богачеву Анну арендовал для нас квартиру". Радио Свобода не удалось найти указаний на то, что Тригга имела какое-то отношение к убийствам БОРНа, Андрей Гулютин также сказал в разговоре с Радио Свобода, что ее роль, по его мнению, сводилась к выполнению мелких технических поручений для членов БОРН.

В 2010 году, уже находясь в СИЗО "Лефортово", Евгения Хасис опубликовала критическую рецензию на статью Тригги-Богачевой "Активность девушки в правом движении", в которой та утверждала, что "90% девушек попадают в [правый] движ через правого парня": "Тема, поднятая автором, действительно очень актуальна, но в итоге вышел какой-то микс из поливания грязью женского пола (видимо в рамках внутривидовой борьбы) и выделения себя, как исключения из этой грязи", – писала Хасис. Отношения полов и семья – в контексте правой идеологии – были одним из направлений активистской работы Тригги. По данным Радио Свобода, она имела отношение к близкому к РО проекту "Русская демография" – структуре, которая продвигала консервативные семейные ценности, оказывала помощь детским приютам, больницам, а также, например, жителям Луганской и Донецкой областей и беженцам из них.

Руководила "Русской демографией" Анна Старицкая (страница в фейсбуке и в Живом журнале), которая не просто связана с Триггой в фейсбуке, но и одна из немногих оставила лайки под немногочисленными открытыми постами Тригги в этой социальной сети. На вопрос Радио Свобода о знакомстве с Богачевой, Старицкая спросила "почему вы ей интересуетесь?", а потом пообещала сообщить Тригге об интересе со стороны Радио Свобода. Из сохранившейся в архиве копии сайта "Русской демографии" можно узнать имена некоторых других активистов движения в разных городах России. Радио Свобода удалось установить, что в Петербурге координатором проекта был Максим Нуйя (аккаунт в фейсбуке, аккаунт в Живом журнале). Нуйя сейчас работает в сфере IT-технологий, как и Старицкая, он связан в социальных сетях с Триггой. На сообщения Радио Свобода с просьбой рассказать о знакомстве с Анной Триггой Максим Нуйя не ответил.

Координатором "Русской демографии" в Ярославле был Артем Фролов – тот самый юрист и бывший "директор по развитию" партнерства "Инициатива", через которое Богачева устроилась управляющим "Мурманских верфей". Связи между "Инициативой" и петербургскими националистами Фроловым и Триггой не исчерпываются. Генеральный директор петербургского ООО "РусЭнергоМаш" Максим Настасьин (аккаунт в фейсбуке, еще один) с одной стороны оставил лайк под одним из постов "Русской демографии" и имеет в друзьях многих представителей правой среды, включая Анну Богачеву, а с другой стороны, входил в то же самое партнерство "Инициатива". Можно предположить, что через эту организацию Артем Фролов устраивал арбитражными управляющими (что, по его собственным словам, не требует специального образования) своих знакомых националистов.

Анна Тригга, заметная фигура в националистических кругах, она же – Анна Богачева, успешная студентка и аспирантка престижного вуза, хорошо владеющая английским языком, в 2014 году или чуть раньше оказывается в Агентстве интернет-исследований Евгения Пригожина, где занимается переводом и анализом данных. Как это случилось? Источник Радио Свобода, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что работа в пригожинской "ферме" стала ее "трудовой повинностью" под давлением ФСБ – из-за участия Тригги в работе "Русского образа" и других националистических проектов. Подтвердить эту информацию в других источниках РС пока не удалось.

Те же и Бутина

До того, как получить "шпионские обвинения" в США и заключить сделку со следствием, позволившую оставить в обвинительном заключении лишь статью о незаконной деятельности в качестве "агента иностранного правительства", Мария Бутина пробовала себя в бизнесе и общественной деятельности в России. Самый известный её проект — существующая до сих пор, несмотря на тюремное заключение Бутиной, организация "Право на оружие".

"Право на оружие" действует с 2011 года и лоббирует ослабление ограничений на использование огнестрельного оружия гражданским населением в России. С самого своего создания организация декларировала готовность сотрудничать с любыми политическими группами, придерживающимися такой же позиции по оружейному вопросу.

Одной из таких групп стал и "Русский образ", вернее его "обновленная версия" – "Правоконсервативный альянс". Основателем "Альянса" стал все тот же Илья Горячев, а одним из первых символических жестов организации было присвоение неофициального звания "почетный гражданин Москвы" Воиславу Шешелю, бывшему лидеру Сербской радикальной партии, признанному Международным cудом в Гааге виновным в преступлениях против человечности и приговоренному в 2018 году к 10 годам лишения свободы за преследование хорватов в селе Хртковци, которое расположено в сербском крае Воеводина.

"Правоконсервативный альянс" сделал сотрудничество с "Правом на оружие" одним из постоянных направлений своей деятельности. Когда телеканал Russia Today в рамках акции в поддержку Бутиной записывал рассказы друзей и соратников о Бутиной, одним из двух опрошенных оказался активист "Правоконсервативного альянса" Алексей Живов.

Есть множество фотографий и постов в соцсетях, подтверждающих присутствие членов "Альянса" на мероприятиях "Права на оружие" и наоборот. На одном из них в 2012 году были и Анна Богачева-Тригга, и Мария Бутина.

Националисты на "африканском направлении"

С русскими националистами, как выяснило Радио Свобода, связаны не только бывшие, но и действующие сотрудники "Агентства интернет-исследований" (хотя у Радио Свобода нет точных данных о том, что Анна Богачева больше не работает на Евгения Пригожина).

На то, что нынешние "пригожинские" функционеры тесно связаны с националистической средой, указывают их социальные связи. Так, в разделе "коллеги" списка друзей Михаила Потепкина, ключевой фигуры нынешнего "африканского" проекта Пригожина, можно найти и Анну Триггу и других известных националистов: это и знакомый с Триггой Евгений Валяев, бывший член "Русского образа", теперь часто дающий комментарии связанному с Пригожиным агентству РИА ФАН в качестве эксперта, еще один член "Русского образа", свидетель по делу Горячева Сергей Лапшин, Сергей Ерзунов, лидер "официальной группы Русского образа" "Хук справа"; близкий друг Никиты Тихонова и один из основателей прокремлевского молодежного движения "Идущие вместе", футбольный хулиган, засветившийся в деле БОРН, Алексей Митрюшин. Впрочем, это не означает, что кто-то из указанных людей сейчас работает в проектах Евгения Пригожина.

Непосредственные деловые связи нынешних руководителей "бэк-офиса" Евгения Пригожина, занимающегося "африканским направлением", с националистами из бывшего "Русского образа" подтверждаются рядом документов, переданных Радио Свобода расследовательским центром "Досье". В их числе – переписка между Михаилом Потепкиным и человеком с ником "Theodor", в которой они в начале 2018 года обсуждают согласование Петром Бычковым на одну из должностей в проекте кандидатуры некоего "Вити". "Витя", как следует из сообщений Потепкина, является представителем "олдскула "Русского образа" (Радио Свобода пока не удалось установить его личность). Кроме этого, в распоряжении Радио Свобода есть фрагмент переписки Потепкина с отцом ребенка Анны Богачевой-Тригги, человеком с ником "Генадий". В одном из сообщений "Генадий" просит Потепкина прислать ему копию российского паспорта для того, чтобы сменить юридический адрес компании "АйТи Дебаггер", которым Богачева-Тригга владеет вместе с бывшим комиссаром "Наших". Радио Свобода отправило Анне Богачевой и нескольким ее друзьям сообщения с просьбой подтвердить или опровергнуть их знакомство с Михаилом Потепкиным или Петром Бычковым. Богачева на них не ответила, несколько других бывших активистов "Русского образа" отказались обсуждать с Радио Свобода эту тему. Также центр "Досье" передал Радио Свобода своего рода "резюме" одного из видных активистов "Русского образа" в Санкт-Петербурге, которое Петр Бычков якобы отправил Михаилу Потепкину с просьбой поделиться известными ему сведениями о нем – этому человеку, имя которого мы пока не будем называть, возможно будет посвящено одно из будущих расследований центра "Досье" и "Радио Свобода".