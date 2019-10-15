Полиция задержала ещё одного человека в рамках "московского дела"

В Москве сотрудники полиции задержали ещё одного человека в рамках расследования так называемого "московского дела".

В квартире Александра Мыльникова прошёл обыск с участием десяти сотрудников правоохранительных органов и понятых. Изъят телефон, флеш-накопители, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежда, в которой Мыльников был на одном из летних митингов.

Самого задержанного увезли в неизвестном направлении. Предположительно, Мыльникову вменяют в вину применение насилия к представителю власти, сообщает правозащитный портал "ОВД-инфо".

Накануне Следственный комитет России подтвердил задержание ещё четырёх человек по "московскому делу", возбуждённому после акций протеста летом этого года в Москве. Их подозревают по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Это Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов.​

Всем им вменяют применение насилия в отношении представителей власти – именно по этой статье были осуждены пятеро обвиняемых по "московскому делу" (четверо приговорены к реальным срокам и один, Павел Устинов, к условному).