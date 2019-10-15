Полиция задержала ещё одного человека в рамках "московского дела"

В Москве сотрудники полиции задержали ещё одного человека в рамках расследования так называемого "московского дела".
В квартире Александра Мыльникова прошёл обыск с участием десяти сотрудников правоохранительных органов и понятых. Изъят телефон, флеш-накопители, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежда, в которой Мыльников был на одном из летних митингов.
Самого задержанного увезли в неизвестном направлении. Предположительно, Мыльникову вменяют в вину применение насилия к представителю власти, сообщает правозащитный портал "ОВД-инфо".
Накануне Следственный комитет России подтвердил задержание ещё четырёх человек по "московскому делу", возбуждённому после акций протеста летом этого года в Москве. Их подозревают по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Это Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов.
Всем им вменяют применение насилия в отношении представителей власти – именно по этой статье были осуждены пятеро обвиняемых по "московскому делу" (четверо приговорены к реальным срокам и один, Павел Устинов, к условному).
- Следственный комитет также опубликовал видеозапись стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов во время акции 27 июля в центре Москвы на пересечении Рождественки и Театрального проезда. Ролик называется "Установлены шестеро лиц, применявших насилие в отношении правоохранителей 27.07.2019". В сообщении ведомства сказано, что ещё двое подозреваемых скрылись и находятся в розыске.
- Утром в понедельник также сообщалось о задержании активиста движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинича. По данным главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, после допроса он был отпущен из Следственного комитета. В сообщении СК о нём не говорится.