Обвиняемому по "московскому делу" Губайдулину смягчили статью

Следственный комитет России в третий раз изменил статью обвинения участвовавшему в московском митинге 27 июля программисту Айдару Губайдулину. Теперь его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщил его адвокат Максим Пашков.

Изначально выпускника МФТИ обвиняли в участии в беспорядках, которые, по версии Следственного комитета России, произошли во время акции оппозиции в центре Москвы 27 июля за честные выборы. 9 августа он был арестован. Позже Следственный комитет переквалифицировал обвинение на статью о покушении на насилие в отношении представителя власти. Следователи утверждали, что в материалах уголовного дела есть кадр из видеозаписи, на котором Губайдулин держит в руках пластиковую бутылку и замахивается ей. В ведомстве посчитали, что он бросил бутылку в сотрудника МВД.

Однако в сентябре суд вернул материалы для уточнения фабулы обвинения и отпустил Губайдулина под подписку о невыезде.

По словам адвоката, теперь следствие не утверждает, что бутылка была полной. Кроме того, в предыдущей версии обвинения указывалось, что наказание по делу не может превышать три четверти от максимального срока, предусмотренном статьей о применении насилия в отношении представителя власти. Теперь это указание отсутствует.