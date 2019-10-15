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Аэропорт Барселоны отменил рейсы из-за антиправительственных протестов

Полиция и демонстранты в аэропорту Барселоны, 14 октября 2019

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В Барселоне второй день продолжаются антиправительственные акции протеста. Международный аэропорт Эль Прат в связи с этим отменил 45 рейсов, запланированных на 15 октября.

Службы скорой помощи сообщали о более 130 пострадавших за первый день протестов. Большинство из них получили травмы во время столкновений с полицией в аэропорту. По данным издания El Pais, некоторые митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Сотрудники полиции применили для разгона демонстрантов спецсредства. С утра во вторник в регионе пока перекрыты только некоторые второстепенные дороги, пишет El Pais.

Накануне Верховный суд страны вынес приговоры лидерам движения за независимость Каталонии. Девять политиков получили от 9 до 13 лет лишения свободы по обвинению в подстрекательствах к мятежу и растратах. Суд также выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона, который находится в эмиграции.

После этого протестующие решили блокировать главные автотрассы, а также работу аэропорта Эль-Прат - второго по загруженности в Испании.

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Сторонники независимости Каталонии заявляют, что продолжат акции протеста.

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